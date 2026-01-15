Trump "Pehlevi'den emin değilim" dedi! CIA aparatlığından Baby King'e Rıza Pehlevi'nin ajandası
İran’da protestolar sürerken ABD’nin Tahran’a yönelik tehditleri devam ediyor, sürgündeki Rıza Pehlevi ise rejimin çöküşü umuduyla Batı medyasında öne çıkıyor. Ancak Reuters’a göre ABD Başkanı Donald Trump, Pehlevi’nin İran içinde gerçek bir karşılık bulup bulamayacağından emin değil. CIA ile geçmişte kurduğu ilişkiler, lüks harcamalar ve “Baby King” lakabı... Peki kim bu Rıza Pehlevi?
İran'da rejim karşıtı protestolar sürerken ABD ise Tahran'ı saldırıyla tehdide devam ediyor. Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu, sürgündeki Rıza Pehlevi ise rejimin düşmesi hevesiyle iktidar için ABD televizyon kanallarında protestoları körüklüyor.
TRUMP PEHLEVİ'DEN EMİN DEĞİL
Reuters'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Pehlevi'nin İran'da destek toplama yeteneğini sorguluyor.
Trump çarşamba günü yaptığı açıklamada Pehlevi için "Çok hoş görünüyor." derken bir yandan da Pehlevi'nin "iktidarı ele geçirmek için İran içinde destek toplayıp toplayamayacağı konusundaki belirsizliği" vurguladı.
"NASIL PERFORMANS SERGİLEYECEĞİNİ BİLMİYORUM"
Oval Ofis'te Reuters'a özel röportaj veren Trump, İran'da rejimin çökmek üzere olduğunu söyledi. İran'da mevcut rejimi açıkça tehdit eden Trump, Pehlevi'ye de açık destek vermiyor. ABD Başkanı röportajda Pehlevi için "Çok iyi biri gibi görünüyor ama kendi ülkesinde nasıl bir performans sergileyeceğini bilmiyorum. Ve biz henüz o noktaya gelmedik. Ülkesinin onun liderliğini kabul edip etmeyeceğini bilmiyorum ama kabul ederlerse bu benim için sorun olmaz." dedi.
KİM BU PEHLEVİ?
31 Ekim 1960'ta doğan Pehlevi, devrik Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin veliaht prensi olarak lüks ve ihtişamlı bir dünyada yaşadı.
Muhammed Rıza, tahtı İngilizlerin desteğiyle iktidarı ele geçiren ordu subayı olan babasından miras almıştı. Muhammed Rıza'nın iktidarı, 1953'te CIA destekli bir darbeyle pekişti ve Amerikalılarla yakın işbirliği içinde çalıştı. Amerikalılar bu otokratik yöneticiye milyarlarca dolarlık silah sattılar ve İran'dan Sovyetler Birliği'ni gözetlediler.
1978'de Veliaht Prens Reza, Teksas'taki bir ABD hava üssünde uçuş okuluna gitmek için ülkesini terk etti. Babası da bir yıl sonra devrimin ardından İran'dan kaçtı. Babasının ölümünden sonra, sürgündeki bir kraliyet sarayı, Rıza Pehlevi'nin 31 Ekim 1980'de, 20. doğum gününde şahlık görevini üstlendiğini duyurdu.
CIA'E ÇALIŞTI PARALARI LÜKS YAŞAMINA HARCADI
Pehlevi yurt dışında nüfuz kazanmaya çalıştı. 1980'lerde CIA'e çalışmaya başladı. 1986 yılında The Washington Post, CIA'in prensin müttefiklerine, Pehlevi'nin İran'a yönelik 11 dakikalık gizli bir yayın yapabilmesi için "minyatürleştirilmiş bir televizyon vericisi" sağladığını bildirdi.
BABY KING
Virginia'da, CIA merkezine yakın bir bölgede yaşayan Pehlevi'nin eline geçen paranın önemli bir kısmının lüks yaşam harcamalarına gittiği, operasyonel hazırlıkların ise geri planda kaldığı iddia edildi.
CIA içinde bazı isimlerin bu süreçten sonra Pehlevi küçümseyici "Baby King" (Bebek Kral) lakabıyla andığı belirtildi.