Trump "Pehlevi'den emin değilim" dedi! CIA aparatlığından Baby King'e Rıza Pehlevi'nin ajandası

Trump, Reuters

"NASIL PERFORMANS SERGİLEYECEĞİNİ BİLMİYORUM"

Oval Ofis'te Reuters'a özel röportaj veren Trump, İran'da rejimin çökmek üzere olduğunu söyledi. İran'da mevcut rejimi açıkça tehdit eden Trump, Pehlevi'ye de açık destek vermiyor. ABD Başkanı röportajda Pehlevi için "Çok iyi biri gibi görünüyor ama kendi ülkesinde nasıl bir performans sergileyeceğini bilmiyorum. Ve biz henüz o noktaya gelmedik. Ülkesinin onun liderliğini kabul edip etmeyeceğini bilmiyorum ama kabul ederlerse bu benim için sorun olmaz." dedi.