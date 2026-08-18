İngiltere Rusya'ya meydan okudu: Ukrayna'ya destek mesajı

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Rusya'nın, İngiltere'nin Ukrayna'daki savaşa daha fazla dahil olması halinde "ödeyeceği bedelin de artacağı" yönündeki uyarısına rağmen, Kiev'e desteğin süreceğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Burnham. Fotoğraflar: Reuters

BURNHAM'DAN RUSYA'YA REST

Burnham, Wolverhampton kentine yaptığı ziyarette, Rusya'nın İngiltere'nin Ukrayna'daki savaşa daha fazla dahil olması halinde "ödeyeceği bedelin de artacağı" yönündeki uyarısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İngiltere Başbakanı Burnham, bu uyarının ardından ülkesinin Ukrayna'nın yanında durmaya devam edeceğini belirtti.

Burnham, "Bu, İngiltere'nin uzun zamandır yapacağını söylediği şeyi yapmasıdır, yani (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in önderlik ettiği bu yasa dışı savaşa karşı Ukrayna'yı yüzde 100 desteklemektir." ifadesini kullandı.

Ülkesinin Ukrayna'ya kendisini savunabilmesi için destek sağladığını aktaran Burnham, şunları kaydetti:

"Ukrayna'nın kendini savunabilmesi için destek sağlıyoruz. Bu, çatışma boyunca önceki başbakanların da benimsediği İngiltere'nin tutumuydu. Benim dönemimde de bu tutum değişmedi. Biz sadece iyi gün dostları değiliz. Ukrayna'nın yardıma ihtiyacı olduğu anda yanında olacağız ve bu değişmeyecek."

İngiltere Savunma Bakanlığı, ülkesinin, Rusya'ya karşı Ukrayna'nın kendisini savunması için ihtiyaç duyduğu ekipmanı sağlamaya kararlı olduğunu açıklamıştı.

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaştan bu yana Kiev'in en büyük uluslararası destekçileri arasında yer alıyor.