ABD'li WSJ'den dikkat çeken Suriye analizi! Başkan Erdoğan işaret edilip "Türkiye artık daha güçlü konumda" denildi

Analizde "Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümeti, ABD ile bağlantıları olan Suriye'deki YPG/PKK'ya baskı yapmak için artık daha güçlü bir konumda." denildi.

Başkan Erdoğan ve Putin (Takvim Foto Arşiv)

"TÜRKİYE MÜZAKERELERDE DAHA SERT BİR ÇİZGİ İZLEYECEK"

WSJ, Türkiye'nin bölgedeki diğer aktörlere nazaran elindeki kozların daha güçlü olduğunu ifade ederken Başkan Erdoğan hükümetinin elinde bulundurduğu gücün "Suriye'nin geleceği konusunda Rusya ve İran ile müzakerelerde daha sert bir çizgi izlemesine yardımcı olacağını" belirtti.

TÜRKİYE ESAD'A YARDIM ELİNİ UZATMIŞTI

Analizde son olarak Ankara'nın, Esad ile bir anlaşma yoluyla çatışmayı dondurmaya çalıştığına ve bu haftanın başında rejimi muhaliflerle siyasi bir çözüm bulmaya çağırdığına değinildi.