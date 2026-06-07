Ermenistan'da 9 yıl sonra ilk... Paşinyan'ın kader seçimi | Vaatler "Türkiye"

Türkiye ile sınırın, tren yolu ve kara yolunun yakın gelecekte açılmasını beklediğini aktaran Paşinyan, " Türkiye ile diplomatik ilişkilerimizin kurulmasını bekliyoruz. Eminim ki önümüzdeki aylarda Türkiye ile sınırlar ve demir yolları açılacak ." ifadelerini kullandı.

TURAN YOLU BİZİM İÇİN DE ÇOK FAYDALI

Azerbaycan ana karasını Nahçıvan'a bağlayacak Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası projesinin yenilikçi olduğunu dile getiren Paşinyan, bu girişimin bölgeye sağlayacağı katkıları anlattı.

"Turan yolu"olarak da bilinen projenin öneminin altını çizen Paşinyan, "TRIPP, bölgemizdeki tüm ülkeler için faydalı olacak çünkü yalnızca doğu-batı arasında değil kuzey ve güney arasında iletişime sahip olacağız. Bu durum Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye ve İran için çok faydalı olacak. Bu çok önemli." diye konuştu.

Siyasi krizler ve erken seçimlerin ardından Ermenistan halkı olağan parlamento seçimleri için oylarını kullanıyor.

RUSYA İLE YAKIN İLİŞKİLER

Ülkedeki bazı siyasi güçlerin Ermenistan-Rusya ilişkilerinde gerilim yaratmaya çalıştığını öne süren Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok yakın ilişkileri olduğu için bu girişimlerin sonuç vermediğini bildirdi.