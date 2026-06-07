Ermenistan'da 9 yıl sonra ilk... Paşinyan'ın kader seçimi | Vaatler "Türkiye"
Ermenistan halkı, 2017 yılından bu yana ilk kez olağan parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Yaklaşık 2,5 milyon seçmenin oy kullandığı seçimlerde 18 siyasi oluşum yarışırken, anketlerde Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi öne çıkıyor. Seçimlerde Türkiye ile ilgili vaatler öne çıkıyor. Paşinyan oy kullandıktan sonra Türkiye ile ilişkilere dair güçlü mesajlar verdi. Türkiye ile sınırların ve demir yollarının önümüzdeki aylarda açılacağına inandığını belirten Paşinyan, bölgesel kalkınma için "Turan yolu" projesinin önemini dile getirdi. Ermenistan seçim sisteminde baraj kuralı ve birinci partiye sağlanan "yüzde 52" desteği gibi dikkat çekici ayrıntılar yer alıyor.
Hızlı Özet Göster
- Ermenistan'da 18 parti ve 2 ittifakın katıldığı parlamento seçimleri yapılıyor.
- Başbakan Nikol Paşinyan, Türkiye ile sınırların ve demiryollarının yakın gelecekte açılmasını beklediklerini açıkladı.
- Kamuoyu yoklamalarında Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi yaklaşık yüzde 40 oy oranıyla önde görülüyor.
- Ülkede 2 milyon 485 bin 851 seçmen oy kullanma hakkına sahip.
- Seçimler kapalı liste nispi temsil sistemiyle ve yüzde 4 seçim barajıyla gerçekleştiriliyor.
Ermenistan halkı, ülkenin siyasi kaderini ve bölgesel dengeleri şekillendirecek kritik parlamento seçimleri için sandık başına giderken, Başbakan Nikol Paşinyan'ın gündeminin ilk sırasında Türkiye ile normalleşme adımları yer aldı.
"TÜRKİYE İLE SINIRLAR AÇILACAK"
Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'e konuşan Başbakan Nikol Paşinyan, oyunu kullanmasının ardından bölgesel ilişkilere dair çarpıcı mesajlar paylaştı.
Demokrasinin bölgesel barış için önemli bir araç olduğunu belirten Paşinyan, "Şu anda Azerbaycan ile barış var. Gürcistan ile çok derin, kardeşçe ilişkilerimiz var. Ve tabii Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini ve diplomatik ilişkilerin kurulmasını umuyorum." dedi.
Türkiye ile sınırın, tren yolu ve kara yolunun yakın gelecekte açılmasını beklediğini aktaran Paşinyan, "Türkiye ile diplomatik ilişkilerimizin kurulmasını bekliyoruz. Eminim ki önümüzdeki aylarda Türkiye ile sınırlar ve demir yolları açılacak." ifadelerini kullandı.
TURAN YOLU BİZİM İÇİN DE ÇOK FAYDALI
Azerbaycan ana karasını Nahçıvan'a bağlayacak Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası projesinin yenilikçi olduğunu dile getiren Paşinyan, bu girişimin bölgeye sağlayacağı katkıları anlattı.
"Turan yolu"olarak da bilinen projenin öneminin altını çizen Paşinyan, "TRIPP, bölgemizdeki tüm ülkeler için faydalı olacak çünkü yalnızca doğu-batı arasında değil kuzey ve güney arasında iletişime sahip olacağız. Bu durum Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye ve İran için çok faydalı olacak. Bu çok önemli." diye konuştu.
RUSYA İLE YAKIN İLİŞKİLER
Ülkedeki bazı siyasi güçlerin Ermenistan-Rusya ilişkilerinde gerilim yaratmaya çalıştığını öne süren Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok yakın ilişkileri olduğu için bu girişimlerin sonuç vermediğini bildirdi.
Seçimlerin ardından Ermenistan'ın demokratik reformları sürdüreceğini vurgulayan Paşinyan, Avrupa Birliği ile uyum sürecine devam edeceklerini duyurdu.
18 PARTİ YARIŞIYOR
Ermenistan İçişleri Bakanlığı Göç ve Vatandaşlık Hizmeti verilerine göre ülkede oy kullanma hakkına sahip 2 milyon 485 bin 851 seçmen bulunuyor.
Ülke genelindeki 2 bin 5 seçim merkezinde yerel saatle 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi 20.00'ye kadar sürecek. En az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 16 siyasi parti ve 2 ittifak yarışıyor.
Kamuoyu yoklamalarında Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi yaklaşık yüzde 40 oy oranıyla ilk sırada bulunuyor.
Paşinyan'ın en güçlü rakipleri arasında eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan liderliğindeki Hayastan Bloku ile Rus-Ermeni iş insanı Samvel Karapetyan'ın desteklediği Güçlü Ermenistan Bloku yer alıyor.
Hakkındaki suçlamalar nedeniyle ev hapsinde bulunan Samvel Karapetyan'ın yeğeni Narek Karapetyan oyunu Taşir kentinde kullandı.
SÜREÇ ŞEFFAF
Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Vahagn Hovakimyan, saat 08.00 itibarıyla başlayan sürece dair teknik sorunların kısa sürede giderildiğini aktardı. Seçim güvenliğine dikkat çeken Hovakimyan, "Barışçıl, sakin ve şeffaf bir seçim süreci geçirilmesini temenni ediyorum. Dileğimiz, yasalara uygun, adil ve başarılı seçimlerin gerçekleştirilmesidir." dedi.
Seçimlere hazırlık sürecinde 4 bin seçim görevlisi ile 16.000 komisyon üyesi için eğitim programları düzenlendiği öğrenildi.
YÜZDE 52 EK SANDALYE KURALI
2018 ve 2021 yıllarındaki erken seçimlerin ardından 2017 yılından bu yana gerçekleşen ilk olağan parlamento seçimi kapalı liste nispi temsil sistemiyle yapılıyor.
Yüzde 4 seçim barajının uygulandığı sistemde ittifaklar için baraj yüzde 10 seviyesine çıkıyor.
Ermenistan seçim mevzuatı, istikrarlı yönetimi teşvik etmek amacıyla birinci çıkan partinin sandalye oranı yüzde 52 seviyesinin altında kalsa dahi bu oranı yüzde 52 seviyesine yükseltecek ek sandalye verilmesine imkan tanıyor.