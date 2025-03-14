Trump'a Grönland şoku! Seçimi kazanan partinin liderinden bağımsızlık açıklaması: "Ne ABD'li ne de Danimarkalı olmak istiyoruz"

Grönland 'da seçimleri kazanan Demokraatit (Demokratlar) Partisi lideri Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump 'ın Ada'nın ilhak edileceğine yönelik ifadelerinin "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ʺkontrolünü ele geçirmeyeʺ yönelik tehditlerinin sürdüğü Grönland'da seçmenler, parlamentonun yapısını belirlemek için 11 Mart'ta sandık başına gitti. (İHA)

İLHAK AÇIKLAMALARI KABUL EDİLEMEZ



ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ın ilhak edileceğine yönelik sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirten Nielsen, "Trump'ın açıklaması bu gibi durumlarda birlik olmamız gerektiğini bir kez daha gösteriyor." ifadesini kullandı.

Nielsen, partisinin "birlik ruhu" taşıyan bir hükümet kurmak için diğer partilerle görüşmelere başlayacağını belirterek, ABD ile ilişkilerde pragmatik bir yaklaşımın önemine dikkati çekti.