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Trump'a Grönland şoku! Seçimi kazanan partinin liderinden bağımsızlık açıklaması: "Ne ABD'li ne de Danimarkalı olmak istiyoruz"

Grönland'da seçimleri kazanan Demokratlar Partisi lideri Jens-Frederik Nielsen, Ada'nın ilhak edileceğine yönelik ifadelerinin "kabul edilemez" olduğunu bildirdi. Nielsen, "Biz ne ABD'li ne de Danimarkalı olmak istiyoruz. Biz Grönlandlı olmak istiyoruz." dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ile ilgili yaptığı açıklamalar Avrupa'da tepkilere neden olmuştu.

Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 23:37 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 23:51
Trump’a Grönland şoku! Seçimi kazanan partinin liderinden bağımsızlık açıklaması: Ne ABD’li ne de Danimarkalı olmak istiyoruz

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Grönland'da seçimleri kazanan Demokraatit (Demokratlar) Partisi lideri Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ada'nın ilhak edileceğine yönelik ifadelerinin "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Grönland'daki seçimlerden oyların yüzde 29,9'unu alarak parlamentoda çoğunluğu sağlayan muhalefet partisi "Demokraatit" lideri Nielsen, Facebook hesabından açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ʺkontrolünü ele geçirmeyeʺ yönelik tehditlerinin sürdüğü Grönland'da seçmenler, parlamentonun yapısını belirlemek için 11 Mart'ta sandık başına gitti. (İHA)ABD Başkanı Donald Trump'ın ʺkontrolünü ele geçirmeyeʺ yönelik tehditlerinin sürdüğü Grönland'da seçmenler, parlamentonun yapısını belirlemek için 11 Mart'ta sandık başına gitti. (İHA)

İLHAK AÇIKLAMALARI KABUL EDİLEMEZ

ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ın ilhak edileceğine yönelik sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirten Nielsen, "Trump'ın açıklaması bu gibi durumlarda birlik olmamız gerektiğini bir kez daha gösteriyor." ifadesini kullandı.

Nielsen, partisinin "birlik ruhu" taşıyan bir hükümet kurmak için diğer partilerle görüşmelere başlayacağını belirterek, ABD ile ilişkilerde pragmatik bir yaklaşımın önemine dikkati çekti.

ABD Başkanı Trump (AA)ABD Başkanı Trump (AA)

NE ABD'Lİ NE DE DANİMARKALI OLMAK İSTİYORUZ

Seçimi kazanmasının ardından Sky News'e konuşan Nielsen, "Biz ne ABD'li ne de Danimarkalı olmak istiyoruz. Biz Grönlandlı olmak istiyoruz. Gelecekte kendi bağımsızlığımızı isteriz. Ülkemizi de onun (Trump) umutlarıyla değil, kendi başımıza inşa etmek isteriz." ifadelerini kullanmıştı.

Bağımsızlık tartışmalarının sürdüğü Grönland'da hafta içinde düzenlenen seçimlerde muhalefet partisi Demokraatit, oyların yüzde 29,9'unu alarak parlamentoda çoğunluğu sağlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ʺkontrolünü ele geçirmeyeʺ yönelik tehditlerinin sürdüğü Grönland'da seçmenler, parlamentonun yapısını belirlemek için 11 Mart'ta sandık başına gitti. (AA)ABD Başkanı Donald Trump'ın ʺkontrolünü ele geçirmeyeʺ yönelik tehditlerinin sürdüğü Grönland'da seçmenler, parlamentonun yapısını belirlemek için 11 Mart'ta sandık başına gitti. (AA)

Trump, dün Grönland'ın ABD tarafından ilhak edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya, "Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." yanıtını vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ʺkontrolünü ele geçirmeyeʺ yönelik tehditlerinin sürdüğü Grönland'da seçmenler, parlamentonun yapısını belirlemek için 11 Mart'ta sandık başına gitti. (AA)ABD Başkanı Donald Trump'ın ʺkontrolünü ele geçirmeyeʺ yönelik tehditlerinin sürdüğü Grönland'da seçmenler, parlamentonun yapısını belirlemek için 11 Mart'ta sandık başına gitti. (AA)

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper de Grönland'a tam destek verdiklerini, ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların ihlal edilemezliği ilkelerini ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı savunmaya devam edeceklerini kaydetmişti.

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