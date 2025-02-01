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Tulkerim’de İsrail saldırısı: Katil ordusu evlere bomba yağdırdı

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail ordusu Tulkerim Mülteci Kampı’nda beş gündür yoğun saldırılar düzenleyerek çok sayıda evi hedef aldı. En-Nadi Mahallesi'nde patlama sesleri yükselirken, bölgeden yoğun dumanlar görüldü. İsrail güçleri, son olarak 150 Filistinliyi zorla göçe mecbur bıraktı.

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 00:27 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 00:27
Tulkerim’de İsrail saldırısı: Katil ordusu evlere bomba yağdırdı

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    Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail ordusu, beş gündür ağır saldırılar gerçekleştirdiği Tulkerim Mülteci Kampı'nda çok sayıda evi hedef aldı.

    Özellikle En-Nadi Mahallesi'nde yoğun patlama sesleri duyulurken, bölgeden yükselen dumanlar dikkat çekti.

    İsrail ordusu, son olarak Tulkerim Mülteci Kampı'nda yaşayan 150 Filistinliyi zorla göçe mecbur bıraktı.

    İsrail’in Tulkerim’e yönelik saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti (Fotoğraf: AA)İsrail’in Tulkerim’e yönelik saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti (Fotoğraf: AA)

    FİLİSTİNLİLERİ ZORLA EVLERİNDEN ETTİLER

    İsrail ordusu, 21 Ocak'tan bu yana devam eden Cenin ve Cenin Mülteci Kampı'ndaki saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim'e taşıdı.

    Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin kuşatma altındaki bölgede evlere sık sık baskın düzenlediğini, altyapıyı tahrip ettiğini ve yüzlerce Filistinli aileyi zorla yerinden ettiğini aktardı.

    İsrail'in Tulkerim'e yönelik saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail askerlerinin bazı Filistinlilerin evlerini kuşatarak 2 eve gerçek mermi ve ses bombalarıyla saldırdığı, ayrıca 2 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

    7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 167'si çocuk olmak üzere 892 Filistinli yaşamını yitirdi.

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