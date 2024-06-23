Rusya’da kırmızı alarm! Kilise ve Sinagog hedef alındı: Saldırının izleri A Haber’de | Araçları ateşe verdiler

Peskov, Putin'in saldırıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerekli bilgilerin kendisine sürekli iletildiğini söyledi.
Kilisenin kapısındaki kurşun izleri
DÜNYADA İLK KEZ A HABER'DE
Saldırının izlerini A Haber Muhabiri Agşin Kişiyev, canlı yayında görüntüledi.
Saldırıya uğrayan kilisenin camları
KAPILARDA VE CAMLARDA KURŞUN İZLERİ
Saldırganların ateş açarak girdikleri kilisenin kapısında ve birçok noktada kurşun izleri kameralara yansıdı.
BİRÇOK ARACI ATEŞE VERDİLER
Saldırganlar birçok aracı ateşe verirken bölgede hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.
A Haber saldırının yaşandığı kiliseye de girdi.
NE OLMUŞTU?
Rusya İçişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenledikleri bildirilmişti.
Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 7 polis ve bir papazın hayatını kaybettiği, saldırıları gerçekleştiren saldırganlardan 4'ünün öldürüldüğü belirtilmişti.