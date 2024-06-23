Rusya’da kırmızı alarm! Kilise ve Sinagog hedef alındı: Saldırının izleri A Haber’de | Araçları ateşe verdiler

Mahaçkale ve Derbent kentlerinde terörle mücadele operasyonunun aktif aşamasının tamamlandığı bildiren Melikov, "Saldırıları düzenleyen 6 militan etkisiz hale getirildi. Dış güçler tarafından hazırlanan tüm oyunların ve terör hücrelerinin tespit edilmesi yönünde gerekli çalışmalar gerçekleştirilecek. Durum, devletin kurumları tarafından kontrol altında bulunuyor." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, saldırıların terör eylemi olarak değerlendirildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Derbent'teki sinagogda saldırı sonucu çıkan yangının da söndürüldüğü belirtildi. KREMLİN'DEN AÇIKLAMA! RUSYA ARTIK FARKLI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dağıstan'daki terör saldırısı nedeniyle Rusya'nın 2000'lerin başına döneceğinden endişe etmediklerini belirterek, "Rusya artık farklı. Toplum kesinlikle bütünleşmiş ve dün Dağıstan'da gördüğümüze benzer terörist tezahürler Rusya'da ya da Dağıstan'da toplum tarafından desteklenmiyor." dedi.

Peskov, Dağıstan bölgesindeki Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde dün düzenlenen ve 19 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirdi.