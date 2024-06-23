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Rusya'da kırmızı alarm! Kilise ve Sinagog hedef alındı: Saldırının izleri A Haber'de | Araçları ateşe verdiler

Rusya İçişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenledikleri bildirilmişti. Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 7 polis ve bir papazın hayatını kaybettiği, saldırıları gerçekleştiren saldırganlardan 4’ünün öldürüldüğü belirtilmişti. Saldırının izlerini dünyada ilk kez A Haber Muhabiri Agşin Kişiyev, canlı yayında görüntüledi. Saldırganlar birçok aracı ateşe verirken bölgede hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 20:46 Güncelleme 24 Haziran 2024, 14:21
Rusya’da kırmızı alarm! Kilise ve Sinagog hedef alındı: Saldırının izleri A Haber’de | Araçları ateşe verdiler

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Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, Mahaçkale şehrindeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden polislerin sayısının 15'i geçtiğini belirtti.

Rusya'da sinagog ve kiliseye saldırı

Melikov, Telegram kanalından, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

SAVAŞ EVİMİZ GELDİ
Bunun bir "terör saldırısı" olduğunu kaydeden Melikov, "Bunun arkasında kimin olduğunu ve bu saldırıları organize edenlerin neyi hedeflediklerini biliyoruz. Savaş evimize geldi." dedi.


15'TEN FAZLA POLİS YAŞAMINI YİTİRDİ
Melikov, Dağıstan polisinin saldırıları düzenleyenlere karşı koyduğunu ifade ederek, "Benzeri görüşlmemiş bu terör saldırısında 15'ten fazla polis yaşamını yitirdi. Onlar, silah elinde Dağıstan'daki barış ve huzuru koruyordu. Ölenlerin arasında bir papaz dahil birkaç sivil de bulunuyor." diye konuştu.

Mahaçkale ve Derbent kentlerinde terörle mücadele operasyonunun aktif aşamasının tamamlandığı bildiren Melikov, "Saldırıları düzenleyen 6 militan etkisiz hale getirildi. Dış güçler tarafından hazırlanan tüm oyunların ve terör hücrelerinin tespit edilmesi yönünde gerekli çalışmalar gerçekleştirilecek. Durum, devletin kurumları tarafından kontrol altında bulunuyor." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, saldırıların terör eylemi olarak değerlendirildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Derbent'teki sinagogda saldırı sonucu çıkan yangının da söndürüldüğü belirtildi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA! RUSYA ARTIK FARKLI
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dağıstan'daki terör saldırısı nedeniyle Rusya'nın 2000'lerin başına döneceğinden endişe etmediklerini belirterek, "Rusya artık farklı. Toplum kesinlikle bütünleşmiş ve dün Dağıstan'da gördüğümüze benzer terörist tezahürler Rusya'da ya da Dağıstan'da toplum tarafından desteklenmiyor." dedi.

Peskov, Dağıstan bölgesindeki Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde dün düzenlenen ve 19 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı dilediğini belirten Peskov, Rusya'nın dost olmayan ülkelerden saldırıya ilişkin başsağlığı mesajı almadığını ve bu ülkelerden bir kınama da görmediklerini vurguladı.

Peskov, Putin'in saldırıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerekli bilgilerin kendisine sürekli iletildiğini söyledi.

Kilisenin kapısındaki kurşun izleri Kilisenin kapısındaki kurşun izleri

DÜNYADA İLK KEZ A HABER'DE
Saldırının izlerini A Haber Muhabiri Agşin Kişiyev, canlı yayında görüntüledi.

Rusya'da sinagog ve kiliseye saldırı!

Saldırıya uğrayan kilisenin camları Saldırıya uğrayan kilisenin camları

KAPILARDA VE CAMLARDA KURŞUN İZLERİ
Saldırganların ateş açarak girdikleri kilisenin kapısında ve birçok noktada kurşun izleri kameralara yansıdı.

BİRÇOK ARACI ATEŞE VERDİLER
Saldırganlar birçok aracı ateşe verirken bölgede hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

A Haber saldırının yaşandığı kiliseye de girdi.

NE OLMUŞTU?
Rusya İçişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenledikleri bildirilmişti.

Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 7 polis ve bir papazın hayatını kaybettiği, saldırıları gerçekleştiren saldırganlardan 4'ünün öldürüldüğü belirtilmişti.

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