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ABD’de ırkçı şiddet! 3 yaşındaki Filistinli çocuğu boğmaya çalışan Elizabeth Wolf gözaltında: Biden'dan açıklama

ABD’de 3 yaşındaki Filistinli bir çocuğu Müslüman olduğu için boğmaya çalışan Elizabeth Wolf gözaltına alındı. Texas Euless Polis Departmanı, havuzda gördüğü Filistinli aileye saldıran ve üç yaşındaki çocuğu suya iten Wolf’un cinayete teşebbüsle suçlandığını bildirdi. ABD Başkanı Joe Biden olayla ilgili açıklama yaptı ve "Hiçbir çocuk şiddet içeren bir saldırıya maruz kalmamalıdır, kalbim ailesiyle birlikte." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 11:09 Güncelleme 25 Haziran 2024, 11:40
ABD’de ırkçı şiddet! 3 yaşındaki Filistinli çocuğu boğmaya çalışan Elizabeth Wolf gözaltında: Biden’dan açıklama

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ABD'nin Texas eyaletinde Elizabeth Wolf isimli bir kadın 3 yaşındaki Filistinli bir çocuğu sırf Müslüman olduğu için boğmaya çalıştı. Cinayetle suçlanan Wolf'ün gözaltına alındığı bildirildi.

Filistin asıllı Müslüman olduğu için 3 yaşındaki çocuğu boğmaya çalışan Elizabeth Wolf, gözaltına alındı.

CİNAYETLE SUÇLANIYOR

Texas'taki Euless Polisi Departmanı, Filistin asıllı Müslüman olduğu için 3 yaşındaki çocuğu boğmaya çalışan Wolf'un cinayete teşebbüsle suçlandığını bildirdi.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARA SALDIRDI

Polis kayıtlarına göre 19 Mayıs'ta meydana gelen olayda Filistin asıllı anne ve 3 ile 6 yaşlarındaki çocukları, sitelerinde yer alan havuza indi. Amerikalı Elizabeth Wolf ise başörtülü anneye nereli olduklarını sorduktan sonra havuza girdi be ırkçı söylemlerde bulunduktan sonra çocuklara saldırdı.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU BOĞMAYA ÇALIŞTI

Çocukların annesi hemen havuza atladı ve 6 yaşındaki çocuk Wolf'un elinden kurtuldu. Wolf Filistinli anneye saldırırken 3 yaşındaki küçük kız çocuğunu suyun altına itti.

Anne ve çocuğunu olay yerinde bulunan Afrika kökenli bir Amerikalı kurtardı.

42 yaşındaki Wolf cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı.

BIDEN: KALBİM AİLESİ İLE BİRLİKTE

ABD Başkanı Joe Biden, Texas eyaletinde bir kadının, Filistin asıllı Müslüman olduğu için 3 yaşındaki çocuğu boğmaya çalışmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hiçbir çocuk şiddet içeren bir saldırıya maruz kalmamalıdır, kalbim ailesiyle birlikte." ifadesini kullandı.

AÇIK NEFRET SUÇU

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ise yaptığı yazılı açıklamada, olayın nefret suçu olarak değerlendirilmesi için çağrı yaptı.

Söz konusu aile ve tüm Müslüman toplumunun korunmasını talep eden CAIR, açıklamasında Filistin asıllı annenin ifadelerine de yer verdi. Filistinli anne, "Biz Filistin asıllı Amerikan vatandaşlarıyız. Güvende olmamız için nereye gitmemiz gerekiyor bilmiyorum. Ülkemde savaş var, burada ise nefret. Çocuğum travma yaşıyor, her kapıyı açtığımda kaçıp saklanıyor." şeklinde konuştu.

CAIR, nisan ayında açıkladığı verilerde, geçen sene Müslümanlardan ayrımcılık ve nefret olayına ilişkin 8 bin 61 şikayet alındığını bildirmişti.

Bunun 30 yıldır en yüksek şikayet oranına denk geldiğini açıklayan CAIR, 2023'ün son 3 ayında ise 3 bin 578 şikayetin kayda geçtiğini duyurmuştu.

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