İsrail’de Haredilerin askerlik muafiyeti sona erdi! Yüksek Mahkeme karar verdi: Ultra-Ortodokslar IDF’ye katılacak

Yüksek Mahkeme ultra-Ortodoks erkekleri IDF taslağından hariç tutmanın yasal bir dayanağı olmadığı ve askerliğe uygun olanların askere alınması gerektiği yönünde karar aldı.

HAREDİLER DE ASKERE ALINACAK

Kararın ardından Knesset Dışişleri ve Savunma Komitesi başkanı askere alma mevzuatı üzerinde çalışmaya devam etme sözü verdi.

Hükümet şu anda yeshiva öğrencilerinin mevcut muafiyet yaşını 26'dan 21'e düşürecek ve ultra-Ortodoks zorunlu askerlik oranını artıracak bir yasa tasarısını geçirmek için çalışıyor. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud partisinin üyeleri, tasarının önemli ölçüde revize edilmesi gerektiğini belirtti.