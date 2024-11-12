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COP29'da foto kriz! Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın toplu fotoğrafta neden yer almadığı belli oldu

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) toplu fotoğrafa katılmama nedeni belli oldu.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 20:54 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 21:02
COP29’da foto kriz! Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın toplu fotoğrafta neden yer almadığı belli oldu

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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) toplu fotoğrafa Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yla aynı karede yer almak istemediği için katılmadığı iddia edildi.



LİDERLER FOTOĞRAFINDA YER ALMADI

Polonya'nın PAP ajansının haberine göre, Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29'un açılışına katılmasına rağmen liderler fotoğrafında yer almadı.



NEDENİ BELLİ OLDU

Resmi olmayan kaynaklar, bu hareketin nedeni olarak da Duda'nın, Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko ile aynı karede yer almak istememesini gösterdi.



GEÇEN YIL DA KATILMAMIŞTI

Duda, geçen yıl Dubai'de düzenlenen organizasyonda da aynı nedenle grup fotoğrafına katılmamıştı.

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