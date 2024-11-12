COP29’da foto kriz! Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın toplu fotoğrafta neden yer almadığı belli oldu

LİDERLER FOTOĞRAFINDA YER ALMADI Polonya 'nın PAP ajansının haberine göre, Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29'un açılışına katılmasına rağmen liderler fotoğrafında yer almadı.





NEDENİ BELLİ OLDU



Resmi olmayan kaynaklar, bu hareketin nedeni olarak da Duda'nın, Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko ile aynı karede yer almak istememesini gösterdi.