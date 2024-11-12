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Husiler Umman Denizi’nde ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ü hedef aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Umman Denizi’nde Amerika Birleşik Devleteri'ne ait uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ü hedef aldı. ABD, tarafından söz konusu saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 20:48 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 20:48
Husiler Umman Denizi’nde ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln’ü hedef aldı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Umman Denizi'nde ABD Donanması'na ait uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ü seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD Donanması'na ait savaş gemilerini hedef almaya devam ediyor. Husiler'in Sözcüsü Yahya Sare, Umman Denizi'nde ABD Donanması'na ait uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ü seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı.

Husiler, ABD’ye ait uçak gemisini hedef aldı (AA)Husiler, ABD’ye ait uçak gemisini hedef aldı (AA)

Sare, ayrıca Kızıldeniz'de düzenlenen başka bir saldırıda ABD Donanması'na ait 2 destroyeri balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarının aktararak, söz konusu saldırıların ABD destekli Gazze ve Lübnan savaşları sona erene kadar durmayacağını söyledi.

ABD, tarafından söz konusu saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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