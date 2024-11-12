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Fransa ve İsrail arasında tansiyon yükseliyor! İsrail'in Paris Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Fransa ve İsrail arasında gerilim tırmanıyor. İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka, İsrail polisinin 7 Kasım'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te Fransa Konsolosluğu çalışanı 2 Fransız jandarmayı gözaltına alması nedeniyle Fransa Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 21:53 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 22:19
Fransa ve İsrail arasında tansiyon yükseliyor! İsrail’in Paris Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

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İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka, İsrail polisinin 7 Kasım'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te Fransa Konsolosluğu çalışanı 2 Fransız jandarmayı gözaltına alması nedeniyle Fransa Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Fransa ve İsrail arasında tansiyon yükseliyor (AA)Fransa ve İsrail arasında tansiyon yükseliyor (AA)

"2 FRANSIZ JANDARMANIN GÖZALTINA ALINMASI KABUL EDİLEMEZ"
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin silahlı şekilde Fransa toprağı statüsündeki Doğu Kudüs'te yer alan Pater Noster Kilisesi'ne girmesinin ve diplomat statüsü olan 2 Fransız jandarmanın gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Fransa ve İsrail arasında tansiyon yükseliyor (AA)Fransa ve İsrail arasında tansiyon yükseliyor (AA)

Zarka'nın Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı ifade edilen açıklamada, bu tür olayların tekrarlanmaması için önlemler alınacağı kaydedildi.

Fransa ve İsrail arasında tansiyon yükseliyor. İsrail'in Paris Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı (AA)Fransa ve İsrail arasında tansiyon yükseliyor. İsrail'in Paris Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı (AA)

NELER OLMUŞTU?
İsrail polisi, 7 Kasım'da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un Doğu Kudüs'teki Pater Noster Kilisesi'ne ziyareti öncesi içeriye girmeye çalışmıştı. Bunun üzerine Fransa Konsolosluğu'nda görevli 2 Fransız jandarma ile İsrail polisi arasında gerginlik yaşanmıştı.

İsrail polisi, 2 Fransız jandarmayı gözaltına alarak polis aracıyla bölgeden götürmüştü. Bu olay üzerine Barrot, kiliseye yapacağı ziyaretten vazgeçmişti. Fransa Dışişleri Bakanlığı, 2 Fransız'ın serbest bırakıldığını açıklamıştı.

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