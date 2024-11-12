Fransa ve İsrail arasında tansiyon yükseliyor! İsrail’in Paris Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Fransa ve İsrail arasında tansiyon yükseliyor (AA)

"2 FRANSIZ JANDARMANIN GÖZALTINA ALINMASI KABUL EDİLEMEZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin silahlı şekilde Fransa toprağı statüsündeki Doğu Kudüs'te yer alan Pater Noster Kilisesi'ne girmesinin ve diplomat statüsü olan 2 Fransız jandarmanın gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.