Cole Tomas Allen "ABD Başkanı'na suikast girişimi" suçlamasıyla yargılanacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı girişiminin şüphelisi Cole Tomas Allen "ABD Başkanı'na suikast girişimi" suçlamasıyla yargılanacak. Basın toplantısı düzenleyen yetkililer şüphelinin "ömür boyu hapis cezası" alabileceğini ifade etti.

Cole Tomas Allen "ABD Başkanı'na suikast girişimi" suçlamasıyla yargılanacak
  • ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silahlı saldırı girişiminde bulunan Cole Tomas Allen, ABD Başkanı'na suikast girişimi suçlamasıyla yargılanacak ve ömür boyu hapis cezası alabilecek.
  • Columbia Bölgesi Başsavcısı Jeanine Pirro, Allen'ın suikast girişiminin yanı sıra ağır suç işleme niyetiyle ateşli silah taşımak ve şiddet içeren bir suç sırasında ateşli silah kullanmak suçlamalarıyla yargılanacağını açıkladı.
  • Şüphelinin ilk duruşması 30 Nisan'da yapılacak ve duruşma öncesinde tutuklu kalması talep edildi.
  • 25 Nisan Cumartesi günü Washington'da düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine Trump korumaları tarafından salondan çıkarıldı.
  • Olayda bir Gizli Servis ajanı yaralandı ve şüpheli otel lobisinde yakalandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı girişiminin şüphelisi Cole Tomas Allen'ın, "ABD Başkanı'na suikast girişimi" suçlamasıyla yargılanacağı ve ömür boyu hapis cezası alabileceği bildirildi.

ABD'li yetkililer basın toplantısı düzenledi. (Görseller Reuters, AP ve sosyal medyadan alınmıştır.)

ŞÜPHELİ HAKİM KARŞISINA AÇIKTI

25 Nisan Cumartesi günü Washington'da düzenlenen ve Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırı girişiminin tek şüphelisi, bugün hakim karşısına çıkarken; ABD'li yetkililer de olayla ilgili basın toplantısı düzenledi.

3 AYRI SUÇTAN YARGILANACAK

Columbia Bölgesi Başsavcısı Jeanine Pirro, Allen aleyhinde hazırlanan iddianameyi kamuoyuyla paylaşırken, şüphelinin "ABD Başkanı'na suikast girişimi" dahil 3 ayrı suçtan yargılanacağını açıkladı.

Saldırganın kullandığı silahlar basın toplantısında gösterildi.

İLK DURUŞMA 30 NİSAN'DA

"Bu olay, ABD Başkanı'na yönelik bir suikast girişimiydi; sanık niyetini açıkça ortaya koydu ve bu niyet, elinden geldiğince çok sayıda üst düzey kabine üyesini ortadan kaldırmaktı." ifadesini kullanan Pirro, Allen'ın duruşma öncesinde tutuklu kalmasını talep ettiklerini ve ilk duruşmanın 30 Nisan'da yapılacağını belirtti.

Cole Tomas Allen hakim karşısına çıktı.

Pirro, şüphelinin Trump'a yönelik suikast girişiminin yanı sıra "ağır suç işleme niyetiyle ateşli silah taşımak" ve "şiddet içeren bir suç sırasında ateşli silah kullanmak" ile suçlandığını kaydetti.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALABİLİR

ABD'li Başsavcı, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Allen'ın "ömür boyu hapis cezası" alabileceğini ifade etti.

Saldırganın kullandığı silahlar

ABD Adalet Bakanlığı Vekili Todd Blanche, başta Gizli Servis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlileri olmak üzere o gece görev yapan tüm güvenlik birimlerinin "cesurca görevlerini yaptıklarını" ve "adaletin yerini bulacağını" söyledi.

Blanche, "Gizli Servis'in görevinde ihmal olduğu" yönündeki iddiaları reddederek, Gizli Servis görevlilerinin "çok hızlı bir şekilde" olaya müdahale ederek şüphelinin salona girmesini engellediklerini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump, korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.

Trump, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Olayda bir Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna, "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını vermişti.

