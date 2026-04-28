Pirro, şüphelinin Trump'a yönelik suikast girişiminin yanı sıra "ağır suç işleme niyetiyle ateşli silah taşımak" ve "şiddet içeren bir suç sırasında ateşli silah kullanmak" ile suçlandığını kaydetti.

Saldırganın kullandığı silahlar

ABD Adalet Bakanlığı Vekili Todd Blanche, başta Gizli Servis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlileri olmak üzere o gece görev yapan tüm güvenlik birimlerinin "cesurca görevlerini yaptıklarını" ve "adaletin yerini bulacağını" söyledi.

Blanche, "Gizli Servis'in görevinde ihmal olduğu" yönündeki iddiaları reddederek, Gizli Servis görevlilerinin "çok hızlı bir şekilde" olaya müdahale ederek şüphelinin salona girmesini engellediklerini ifade etti.

NE OLMUŞTU? Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump, korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.

Trump, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Olayda bir Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna, "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını vermişti.