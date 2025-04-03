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İsrail Gazze’de saldırılara devam ediyor! 7 Ekim’den bu yana 50 bin 523 şehit

İsrail Gazze’de saldırılara devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 100 artarak 50 bin 523'e çıktı.

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 14:25 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 14:25
İsrail Gazze’de saldırılara devam ediyor! 7 Ekim’den bu yana 50 bin 523 şehit

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İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 100 artarak 50 bin 523'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Gazze, AAGazze, AA

24 SAATTE 98 KİŞİ

Son 24 saatte İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 97 kişi ile enkaz altından çıkarılan 3 kişinin naaşının bölgedeki hastanelere ulaştırıldığı aktarıldı. Saldırılarda 138 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze, AAGazze, AA

18 MART'TAN BU YANA 2 BİN 735 FİLİSTİNLİ ŞEHİT

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1163 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 bin 735 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 523'e, yaralıların sayısının 114 bin 776'ya yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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