Çin satmadı ABD fişi çekti! Tiktok’a erişim engellendi... Topu Trump’a attılar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Çin merkezli sosyal medya platformu Tiktok'a erişimi engelledi.



"TİKTOK'U KULLANAMAZSINIZ"



170 milyondan fazla kullanıcısı olan TikTok'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Üzgünüz, TikTok şu anda kullanılamıyor. ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Maalesef, şu anda TikTok'u kullanamazsınız" şeklinde bir mesajla karşılaştı.