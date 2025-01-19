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Çin satmadı ABD fişi çekti! Tiktok'a erişim engellendi... Topu Trump'a attılar

ABD'nin Çinli Tiktok'a "Ya Amerikan firmasına satılırsınız ya da kapatırız" tehditleri sonuç verdi. ABD Yüksek Mahkemesi'nin "Tiktok yasaklanmalı" kararı sonrası Tiktok'a erişim engellendi. Topu Trump'a atan Tiktok, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın söz konusu yasağa bir çözüm bulunabilmesi konusunda çalıştığını belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 09:00 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 09:12
Çin satmadı ABD fişi çekti! Tiktok’a erişim engellendi... Topu Trump’a attılar

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    Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Çin merkezli sosyal medya platformu Tiktok'a erişimi engelledi.

    "TİKTOK'U KULLANAMAZSINIZ"

    170 milyondan fazla kullanıcısı olan TikTok'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Üzgünüz, TikTok şu anda kullanılamıyor. ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Maalesef, şu anda TikTok'u kullanamazsınız" şeklinde bir mesajla karşılaştı.



    TOPU TRUMP'A ATTILAR

    Mesajın devamında TikTok, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın söz konusu yasağa bir çözüm bulunabilmesi konusunda çalıştığını belirtti.

    ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, konuyla ilgili dünkü açıklamasında, TikTok'un ilgili yasaya uyup yasaktan kurtulabilmesi için şirkete 90 günlük ilave süre tanımayı düşündüğünü açıklamıştı.

    ABD'de TikTok yasaklandı (Takvim.com.tr)ABD'de TikTok yasaklandı (Takvim.com.tr)

    "ULUSAL GÜVENLİK ENDİŞELERİNİ GİDERMEK İÇİN DEVREDİLMESİ GEREKLİ"

    ABD Yüksek Mahkemesi, 17 Ocak 2025 Cuma günü, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasını onaylamıştı.

    Mahkeme, "Kongre, TikTok'un veri toplama uygulamaları ve yabancı bir hasımla ilişkisine dair ulusal güvenlik endişelerini gidermek için devredilmesinin gerekli olduğuna karar verdi." açıklamasını yapmıştı.

    ABD'de TikTok yasaklandı (Takvim.com.tr)ABD'de TikTok yasaklandı (Takvim.com.tr)

    GOOGLE'DAN APPLE'DAN SİLİNECEK... İNDİRİLMESİ ENGELLENECEK

    Oy birliğiyle onanan karara göre, sosyal medya uygulaması, kararın yürürlüğe gireceği 19 Ocak'a kadar satılmaması durumunda, Google ve Apple gibi platformlardan silinecek ve uygulamanın söz konusu tarihten sonra telefon, tablet gibi cihazlara indirilmesi engellenmiş olacak.

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