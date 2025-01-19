Çin satmadı ABD fişi çekti! Tiktok’a erişim engellendi... Topu Trump’a attılar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Çin merkezli sosyal medya platformu Tiktok'a erişimi engelledi.
"TİKTOK'U KULLANAMAZSINIZ"
170 milyondan fazla kullanıcısı olan TikTok'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Üzgünüz, TikTok şu anda kullanılamıyor. ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Maalesef, şu anda TikTok'u kullanamazsınız" şeklinde bir mesajla karşılaştı.
TOPU TRUMP'A ATTILAR
Mesajın devamında TikTok, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın söz konusu yasağa bir çözüm bulunabilmesi konusunda çalıştığını belirtti.
ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, konuyla ilgili dünkü açıklamasında, TikTok'un ilgili yasaya uyup yasaktan kurtulabilmesi için şirkete 90 günlük ilave süre tanımayı düşündüğünü açıklamıştı.
ABD'de TikTok yasaklandı (Takvim.com.tr)
"ULUSAL GÜVENLİK ENDİŞELERİNİ GİDERMEK İÇİN DEVREDİLMESİ GEREKLİ"
ABD Yüksek Mahkemesi, 17 Ocak 2025 Cuma günü, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasını onaylamıştı.
Mahkeme, "Kongre, TikTok'un veri toplama uygulamaları ve yabancı bir hasımla ilişkisine dair ulusal güvenlik endişelerini gidermek için devredilmesinin gerekli olduğuna karar verdi." açıklamasını yapmıştı.