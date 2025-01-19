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Gazze'deki ateşkes ihlaline bir de böyle bakın! "Esir listesi" bahane... Soykırımcı Netanyahu'dan şeytani plan

Terör devleti İsrail, ateşkes anlaşmasını sabote edip "liste" bahanesine sığınarak Gazze'yi bombardımana tuttu. Çok sayıda Filistinli şehit oldu. Ateşkese rağmen Gazze'ye düşen bombaların altında İsrail kamuoyunun Netanyahu üzerindeki baskısı yatıyor. Bilindiği üzere Netanyahu 8 ay önce benzeri bir anlaşmayı imzalamayıp masadan kaçmıştı. Hamas'ın elindeki rehinelerin ailelerine daha erken kavuşması mümkünken Netanyahu Gazze'de soykırıma devam etmişti. Bugün Netanyahu'nun rehineleri öne atıp Gazze'yi vurması "iç siyasette kendine alan açma, tabanın gazını alma" çabası olarak yorumlanıyor.

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Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 11:37 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 11:52
Gazze’deki ateşkes ihlaline bir de böyle bakın! Esir listesi bahane... Soykırımcı Netanyahu’dan şeytani plan

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    Terör devleti İsrail, saat 09.30'da yürürlüğe girmesi planlanan ateşkese uymayıp "soykırıma devam" dedi.

    Gazze'de ölüm silahları susmadı... Hem havadan hem de karadan düzenlenen saldırılarda çok sayıda Filistinli şehit oldu.

    Katliamları mimarı Netanyahu Hamas'ın serbest bırakmayı planladığı rehinelerin listesinin henüz İsrail'e ulaşmadığını, bu nedenle ateşkesin başlamasının gecikeceğini söyledi.

    İsrail ateşkese vurmayıp ʺlisteʺ bahanesiyle Gazze'ye bomba yağdırdı (AA)İsrail ateşkese vurmayıp ʺlisteʺ bahanesiyle Gazze'ye bomba yağdırdı (AA)


    ATEŞKESE RAĞMEN GAZZE'YE BOMBA YAĞDI

    Daha sonra İsrail Başbakanlık Ofisi, soykırım ordusuna "Liste gelmeden saldırılar durmasın" talimatı verdi.

    Hamas'tan bugün serbest bırakılacak Siyonist esirlerin listesinin paylaşılmamasına ilişkin "Ateşkes anlaşmasına bağlılığımızı teyit ediyoruz. Serbest bırakılacak esirlerin isimlerinin açıklanmasında yaşanan gecikme, sahadaki güvenlik sorunlarından kaynaklanıyor" açıklamasını yaptı.

    İsrail ateşkese vurmayıp ʺlisteʺ bahanesiyle Gazze'ye bomba yağdırdı (AA)İsrail ateşkese vurmayıp ʺlisteʺ bahanesiyle Gazze'ye bomba yağdırdı (AA)


    Peki nedir bu güvenlik sorunları?

    Bilindiği üzere Hamas, internet ve cep telefonu kullanarak haberleşmiyor. İletişim, sahadaki elemanlar üzerinden sağlanıyor. Tünellerle çevrili Gazze'den rehinelerin çıkarılması için İsrail'in çekilmesi bekleniyor.

    Aksi takdirde Hamas mevzilerinin deşifre olma riski bulunuyor. Hamas, rehineleri çeşitli yerlere sevk etti. Kimini Gazzeli ailelerin yanına yerleştirdi, kimisini de tünellerde tuttu. İsrail'e teslim edilecek rehinelerin bir araya getirilmesi de bundan kaynaklı zaman alıyor.

    İsrail ateşkes günü Gazze'yi vurdu (AA)İsrail ateşkes günü Gazze'yi vurdu (AA)

    Durumu bahane eden Netanyahu ve soykırım ordusu Gazze'ye yönelik saldırılarına hız verdi.

    İsrail işgal güçleri sözcüsü Tümamiral Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın esir listesini paylaşmaması nedeniyle ordunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

    "İSRAİL ORDUSU SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR"

    Hagari, "Hamas bu sabah itibariyle yükümlülüklerini yerine getirmiyor ve anlaşmaya aykırı olarak İsrail'e rehinelerin (bugün serbest bırakılması planlanan) isimlerini vermiyor. Başbakan Netayahu'nun talimatı uyarınca, Hamas yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece ateşkes yürürlüğe girmeyecek. Hamas anlaşmaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece İsrail Ordusu şu anda Gazze'de saldırmaya devam ediyor." dedi.

    Soykırımcı Netanyahu (AA)Soykırımcı Netanyahu (AA)

    Peki, İsrail ateşkese rağmen neden Gazze'yi vuruyor? Burada İsrail kamuoyunun Netanyahu üzerindeki baskısı yatıyor.

    8 AY ÖNCE NİYE İMZALAMADI?

    Netanyahu 8 ay önce masasına gelen ve benzer maddeler bulunan ateşkes anlaşmasını elinin tersiyle itmişti. Aynı Netanyahu 8 ay sonra, Trump'ın göreve başlamasına sayılı bir zaman kala ateşkes anlaşmasını kabul etti.

    NETANYAHU'NUN SOYKIRIM ISRARI

    Haliyle İsrail kamuoyu İsrail hükümetine yaylım ateşine tuttu. Hamas'ın elindeki rehinelerin ailelerine daha erken kavuşması mümkünken Netanyahu'nun soykırım ısrarı bir kez daha kanıtlandı.

    Gelinen bu noktada liste bahane edilip ateşkese uyulmaması Netanyahu'nun iç siyasette kendine alan açma, iktidar ömrünü uzatma hamlesi olarak görülüyor.

    CANLI | Hamas listeyi verdi katil Netanyahunun bahanesi kalmadı! Ateşkese İsrail sabotajı... Gazzeye bombardımanCANLI | Hamas listeyi verdi katil Netanyahunun bahanesi kalmadı! Ateşkese İsrail sabotajı... Gazzeye bombardıman

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    CANLI | Hamas listeyi verdi katil Netanyahu’nun bahanesi kalmadı! Ateşkese İsrail sabotajı... Gazze’ye bombardıman
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