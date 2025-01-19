Gazze'deki ateşkes ihlaline bir de böyle bakın! "Esir listesi" bahane... Soykırımcı Netanyahu'dan şeytani plan

Hagari, "Hamas bu sabah itibariyle yükümlülüklerini yerine getirmiyor ve anlaşmaya aykırı olarak İsrail'e rehinelerin (bugün serbest bırakılması planlanan) isimlerini vermiyor. Başbakan Netayahu'nun talimatı uyarınca, Hamas yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece ateşkes yürürlüğe girmeyecek. Hamas anlaşmaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece İsrail Ordusu şu anda Gazze'de saldırmaya devam ediyor." dedi.

Soykırımcı Netanyahu (AA)



Peki, İsrail ateşkese rağmen neden Gazze'yi vuruyor? Burada İsrail kamuoyunun Netanyahu üzerindeki baskısı yatıyor.



8 AY ÖNCE NİYE İMZALAMADI?



Netanyahu 8 ay önce masasına gelen ve benzer maddeler bulunan ateşkes anlaşmasını elinin tersiyle itmişti. Aynı Netanyahu 8 ay sonra, Trump'ın göreve başlamasına sayılı bir zaman kala ateşkes anlaşmasını kabul etti.



NETANYAHU'NUN SOYKIRIM ISRARI



Haliyle İsrail kamuoyu İsrail hükümetine yaylım ateşine tuttu. Hamas'ın elindeki rehinelerin ailelerine daha erken kavuşması mümkünken Netanyahu'nun soykırım ısrarı bir kez daha kanıtlandı.



Gelinen bu noktada liste bahane edilip ateşkese uyulmaması Netanyahu'nun iç siyasette kendine alan açma, iktidar ömrünü uzatma hamlesi olarak görülüyor.