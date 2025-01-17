ABD Yüksek Mahkemesi’nden TikTok’a yasak kararı: 19 Ocak’a kadar süre tanındı

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ABD Yüksek Mahkemesi, Çinli ana şirketle bağlarını koparmaması halinde TikTok'un "ulusal güvenlik tehdidi" gerekçesiyle yasaklanmasını öngören federal yasanın uygulanmasının önünü açtı. Mahkeme, bu kararı oy birliğiyle onayladı. Yüksek Mahkeme'nin yazılı açıklamasında, "Kongre, TikTok'un veri toplama uygulamaları ve yabancı bir hasımla ilişkisine ilişkin iyi desteklenen ulusal güvenlik endişelerini gidermek için devredilmesinin gerekli olduğuna karar verdi." ifadelerine yer verildi.

ABD Yüksek Mahkemesi sosyal medya uygulaması TikTok'u yasakladı 19 OCAK'A KADAR SÜRE TANINDI Karara göre TikTok, 19 Ocak'a kadar satılmadığı takdirde Google ve Apple gibi uygulama mağazalarından kaldırılacak. Bu tarihten sonra uygulamanın telefon ve tablet gibi cihazlara indirilmesi engellenecek. Ancak mevcut cihazlarda yüklü olan uygulama kullanılmaya devam edilebilecek, ancak güncelleme alamayacak. Adalet Bakanlığı avukatlarının mahkeme dosyalarındaki açıklamasına göre, güncellenemeyen uygulama zamanla işlevini yitirecek. TikTok'un, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocak'tan bir gün öncesine kadar satış kararı alması durumunda, Yüksek Mahkeme'nin kararı 90 gün süreyle askıya alınabilecek.