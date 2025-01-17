ABD Yüksek Mahkemesi’nden TikTok’a yasak kararı: 19 Ocak’a kadar süre tanındı

ABD Yüksek Mahkemesi, Çinli ana şirketle bağlarını koparmaması halinde TikTok'un "ulusal güvenlik tehdidi" gerekçesiyle yasaklanmasını öngören federal yasanın uygulanmasının önünü açtı. Mahkeme, bu kararı oy birliğiyle onayladı.
Yüksek Mahkeme'nin yazılı açıklamasında, "Kongre, TikTok'un veri toplama uygulamaları ve yabancı bir hasımla ilişkisine ilişkin iyi desteklenen ulusal güvenlik endişelerini gidermek için devredilmesinin gerekli olduğuna karar verdi." ifadelerine yer verildi.
ABD Yüksek Mahkemesi sosyal medya uygulaması TikTok'u yasakladı
19 OCAK'A KADAR SÜRE TANINDI
Karara göre TikTok, 19 Ocak'a kadar satılmadığı takdirde Google ve Apple gibi uygulama mağazalarından kaldırılacak. Bu tarihten sonra uygulamanın telefon ve tablet gibi cihazlara indirilmesi engellenecek. Ancak mevcut cihazlarda yüklü olan uygulama kullanılmaya devam edilebilecek, ancak güncelleme alamayacak.
Adalet Bakanlığı avukatlarının mahkeme dosyalarındaki açıklamasına göre, güncellenemeyen uygulama zamanla işlevini yitirecek.
TikTok'un, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocak'tan bir gün öncesine kadar satış kararı alması durumunda, Yüksek Mahkeme'nin kararı 90 gün süreyle askıya alınabilecek.
ABD Yüksek Mahkemesi sosyal medya uygulaması TikTok'u yasakladı
"ULUSAL GÜVENLİK ENDİŞELERİ" NEDENİYLE HEDEFTE
Çin merkezli ByteDance'in TikTok'un haklarını devretmemesi durumunda, uygulamanın ABD'deki faaliyetlerini kısıtlayacak yasa 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek.
ABD Başkanı Joe Biden ve seçilmiş başkan Donald Trump, geçmişte TikTok'un veri güvenliği konusundaki endişelerini dile getirmişti. TikTok yönetimi ise bu endişelerin spekülatif olduğunu savunmuştu.
ABD Senatosu, 15 Aralık 2022'de, "ulusal güvenlik endişeleri" nedeniyle federal hükümet çalışanlarının resmi cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti. Benzer şekilde, 28 Aralık 2022'de ABD Temsilciler Meclisi, üyeleri ve çalışanlarının resmi cihazlarda TikTok uygulamasını kullanmasını yasaklayan bir düzenleme getirmişti.
Ayrıca Maryland, Nebraska, South Carolina, South Dakota, Indiana ve Texas gibi birçok eyalette, TikTok kullanımını sınırlandıran yasalar yürürlüğe girdi. ABD Senatosu, Nisan 2024'te TikTok'a "ya sat ya da yasaklanırsın" mesajı veren yasa tasarısını da kabul etti.
19 Ocak'tan sonra TikTok'un ABD'deki geleceği, ByteDance'in vereceği karara bağlı olacak.