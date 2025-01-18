Nijerya’da akaryakıt tankeri patladı: En az 70 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde, akaryakıt yüklü bir tankerin patlaması sonucu en az 70 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Niger Eyaleti Sözcüsü Kumar Tsukwam, Dikko-Maje kara yolunda aşırı hız yapan bir akaryakıt tankerin kontrolden çıkarak devrildiğini açıkladı.

EN AZ 70 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tsukwam, kazanın ardından yöre halkının devrilen tankerden akaryakıt almaya çalıştığı sırada büyük bir patlamanın meydana geldiğini ve olayda en az 70 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Patlama sonrası bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Tsukwam, benzer kazaların bölgede daha önce de yaşandığını hatırlattı.

Ekim 2024'te Nijerya'nın Jigawa eyaletinde yaşanan bir başka tanker patlamasında 180'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.