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Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: En az 70 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Niger eyaletinde devrilen akaryakıt yüklü tankerin patlaması sonucu en az 70 kişi hayatını kaybetti. Halkın yakıt topladığı sırada meydana gelen faciada çok sayıda kişi yaralanırken, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 22:35 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 22:35
Nijerya’da akaryakıt tankeri patladı: En az 70 kişi hayatını kaybetti

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    Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde, akaryakıt yüklü bir tankerin patlaması sonucu en az 70 kişi hayatını kaybetti.

    Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Niger Eyaleti Sözcüsü Kumar Tsukwam, Dikko-Maje kara yolunda aşırı hız yapan bir akaryakıt tankerin kontrolden çıkarak devrildiğini açıkladı.

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    EN AZ 70 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Tsukwam, kazanın ardından yöre halkının devrilen tankerden akaryakıt almaya çalıştığı sırada büyük bir patlamanın meydana geldiğini ve olayda en az 70 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

    Patlama sonrası bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Tsukwam, benzer kazaların bölgede daha önce de yaşandığını hatırlattı.

    Ekim 2024'te Nijerya'nın Jigawa eyaletinde yaşanan bir başka tanker patlamasında 180'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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