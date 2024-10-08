CIA’den Orta Doğu uyarısı! İran ne yapacak? ABD ‘nükleer savaş’ İngiliz ‘petrol’ dedi

İran ile İsrail arasında misilleme savaşı devam ederken Batı basınında da topyekün savaş çanları çalıyor. CIA Direktörü William Burns Orta Doğu'daki gerilimin önümüzdeki günlerde tırmanabileceği konusunda uyarıda bulunurken New York Times, "Washington İsraillilerin İran'ın nükleer tesislerini bombalayacağından endişe ediyor" dedi ve The Economist ise "Körfez'deki savaş petrolün varil fiyatını 100 dolara çıkabilir mi?" sorusunu sordu.

CIA DİREKTÖRÜNDEN TOPYEKÜN SAVAŞ UYARISI

CIA Direktörü William Burns, pazartesi günü yaptığı açıklamada Orta Doğu'da giderek artan çatışmaların bölgeye yayılma potansiyeli konusunda uyarıda bulundu.

Burns, Georgia'daki Sea Island'da düzenlenen yıllık Cipher Brief tehdit konferansında düzenlenen soru-cevap oturumunda, "Bölgesel çatışmanın daha da tırmanması gibi gerçek bir tehlikeyle karşı karşıyayız" dedi. İsrail'in İran'ın geçtiğimiz hafta düzenlediği balistik füze saldırısına nasıl yanıt vereceğini "çok dikkatli bir şekilde tarttığını" söyleyen Burns, çatışmaların yayılacağına yönelik uyarıda bulundu.

CIA Direktörü William Burns