CIA’den Orta Doğu uyarısı! İran ne yapacak? ABD ‘nükleer savaş’ İngiliz ‘petrol’ dedi

İran ile İsrail arasında misilleme savaşı devam ederken Batı basınında da topyekün savaş çanları çalıyor. CIA Direktörü William Burns Orta Doğu'daki gerilimin önümüzdeki günlerde tırmanabileceği konusunda uyarıda bulunurken New York Times, "Washington İsraillilerin İran'ın nükleer tesislerini bombalayacağından endişe ediyor" dedi ve The Economist ise "Körfez'deki savaş petrolün varil fiyatını 100 dolara çıkabilir mi?" sorusunu sordu.
CIA DİREKTÖRÜNDEN TOPYEKÜN SAVAŞ UYARISI
CIA Direktörü William Burns, pazartesi günü yaptığı açıklamada Orta Doğu'da giderek artan çatışmaların bölgeye yayılma potansiyeli konusunda uyarıda bulundu.
Burns, Georgia'daki Sea Island'da düzenlenen yıllık Cipher Brief tehdit konferansında düzenlenen soru-cevap oturumunda, "Bölgesel çatışmanın daha da tırmanması gibi gerçek bir tehlikeyle karşı karşıyayız" dedi. İsrail'in İran'ın geçtiğimiz hafta düzenlediği balistik füze saldırısına nasıl yanıt vereceğini "çok dikkatli bir şekilde tarttığını" söyleyen Burns, çatışmaların yayılacağına yönelik uyarıda bulundu.
CIA Direktörü William Burns
NEW YORK TIMES'TA NÜKLEER PANİK
ABD gazetesi New York Times "Washington İsraillilerin İran'ın nükleer tesislerin bombalayacağından endişe ediyor. Peki, bunu yapabilirler mi?" dedi.
New York Times
İsrail'in 22 yıldır bu anı beklediğini belirten New York Times, iki yıl önce Doğu Akdeniz'de yapılan bir tatbikatı hatırlattı. İsrail savaş uçaklarının Doğu Akdeniz'deki amacının İran'ı korkutmaktan ziyade Biden yönetimine mesaj verdiğini belirten NYT, Natanz'da çölün derinliklerine gömülmüş tesis ile Fordo'daki tesisin muhtemel hedefler olarak yıllardır gündemde olduğu da vurguladı.
Natanz nükleer zenginleştirme tesisi 22 yıldır İsrail'in ilgisini çekiyor, New York Times
İNGİLİZ'İN DERDİ PETROL
İngiliz The Economist ise "Körfez'deki savaş petrolün varil fiyatını 100 dolara çıkarabilir mi?" sorusunu sordu.
"Füzeler dünyanın ham petrol ihtiyacının üçte birini karşılayan bölgenin üzerinde uçuyor" diyen The Economist, şu ifadeleri kullandı:
İran, İsrail'in Hizbullah ve diğer İran vekillerine yönelik saldırılarına yanıt olarak İsrail'e yaklaşık 200 füze fırlattı. Şimdi dünya İsrail'in yanıtını endişeyle bekliyor. Petrol piyasaları gergin. Geçtiğimiz hafta ham petrol fiyatları %10 artarak varil başına 78 dolara çıktı, bu neredeyse iki yılın en büyük haftalık kazancıydı. 7 Ekim'de tekrar yükseldiler, sonra da kırbaç gibi fırladılar. 2022'de Ukrayna'da büyük bir petrol devletinin karıştığı son savaş patlak verdiğinde ham petrol varil başına 100 doları aştı. Bu tekrar olabilir mi?