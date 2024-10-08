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Bosna Hersek'te sel felaketi nedeniyle 1 Günlük yas ilan edildi

Bosna Hersek'te meydana gelen sel ve heyelan felaketinde en az 21 kişi hayatını kaybetti. Felaketin ardından Bosna Hersek Federasyonu, Sırp Cumhuriyeti ve Brcko Özerk Bölgesi hükümetleri, 1 günlük yas ilan etti.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 12:21 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 12:24
Bosna Hersek’te sel felaketi nedeniyle 1 Günlük yas ilan edildi

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Ekim ayı itibarıyla Bosna Hersek genelinde etkili olan şiddetli yağışlar, büyük bir sel ve heyelan felaketine yol açtı. Yaşanan felakette birçok bina tamamen yıkılırken, sel sularına kapılan ve toprak altında kalan 21 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Bosna Hersek hükümeti, hayatını kaybedenler için ülkede yas ilan edildiğini duyurdu.

Bosna Hersek'teki Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) entitesi, Sırp Cumhuriyeti (RS) Entitesi ve Brcko Özerk Bölgesi hükümetleri, sel ve heyelan felaketinde hayatını kaybedenler anısına bugünü yas günü olarak ilan etti.

sel ve heyelan felaketinde en az 21 kişi hayatını kaybetti (Fotoğraf: AA) sel ve heyelan felaketinde en az 21 kişi hayatını kaybetti (Fotoğraf: AA)

YAS KARARINDA UZLAŞI SAĞLANAMADI

Yas kararı, Bosna Hersek hükümetindeki Bosnalı Sırp bakanların devlet düzeyinde karar alınmasını engellemeleri nedeniyle entite hükümetleri düzeyinde ayrı ayrı alındı. Bu nedenle, yas nedeniyle bayraklar yarıya indirilirken, ülke genelinde kamuya açık alanlardaki kültür ve eğlence programlarına yasak getirildi.

Kayıpları arama çalışmaları devam ediyor (Fotoğraf: AA)Kayıpları arama çalışmaları devam ediyor (Fotoğraf: AA)

KAYIPLAR İÇİN ARAMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Felaketten etkilenen Hersek Neretva Kantonu'na ait resmi verilere göre, 5'i Jablanica ve 4'ü Konjic şehirlerinde olmak üzere kaybolan 9 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarına Türkiye, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ ve Slovenya'dan gelen ekipler de destek veriyor.

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