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İngiltere’den İsrail’e nokta atışı İran hedefi! Gizli nükleer tesis deyip uydu görüntülerini paylaştı

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından İran ile İsrail arasında tehditler havada uçuşmaya başladı. Tahran'ın Tel Aviv'e düzenlediği füzeli saldırının ardından İsrail de hazırlığa geçtiklerini belirtti. İngiliz basını ise İran'ın uydu görüntülerini paylaştı ve İsrail'e bu üsleri bir an önce vurması gerektiğini belirtti. İşte, İngiliz basınında manşet manşet paylaşılan nükleer üsler&hellip;

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 13:59 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 14:03
İngiltere’den İsrail’e nokta atışı İran hedefi! Gizli nükleer tesis deyip uydu görüntülerini paylaştı

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları ve başlattığı kara saldırısının ardından İran Tel Aviv'e yaklaşık 500 füze attı. İran ile İsrail arasında karşılıklı tehditler uçuşurken Batı basınında Tahran'ın olası saldırısına yönelik panik arttı.

İngiltere’den İsrail’e nokta atışı İran hedefi! Gizli nükleer tesis deyip uydu görüntülerini paylaştı

YERALTINDA GİZLİ ÜS

İngiliz The Sun, uzmanların İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini vurmak zorunda kalacağını belirttiğini ve İsrail'e İran'ı vurması için çağrı yaptığını vurguladı. İran'ın yer altında gizli nükleer tesisleri olduğunu iddia eden The Sun görüntüleri paylaştı.

İngiltere’den İsrail’e nokta atışı İran hedefi! Gizli nükleer tesis deyip uydu görüntülerini paylaştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın salı gecesi İsrail'e 181 füze fırlatarak büyük hata yaptığını ve Tahran'ın bedel ödeyeceğini söyledi. İsrail ordusu ise İran'a yönelik saldırı hazırlığında olduklarını belirtti.

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