İngiltere’den İsrail’e nokta atışı İran hedefi! Gizli nükleer tesis deyip uydu görüntülerini paylaştı

İsrail 'in Lübnan 'a yönelik hava saldırıları ve başlattığı kara saldırısının ardından İran Tel Aviv'e yaklaşık 500 füze attı. İran ile İsrail arasında karşılıklı tehditler uçuşurken Batı basınında Tahran'ın olası saldırısına yönelik panik arttı.

YERALTINDA GİZLİ ÜS

İngiliz The Sun, uzmanların İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini vurmak zorunda kalacağını belirttiğini ve İsrail'e İran'ı vurması için çağrı yaptığını vurguladı. İran'ın yer altında gizli nükleer tesisleri olduğunu iddia eden The Sun görüntüleri paylaştı.