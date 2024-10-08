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John Hopfield ve Geoffrey Hinton kimdir? 2024 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan John Hopfield ve Geoffrey Hinton çalışmaları neler?

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2024 Nobel Fizik Ödülü’nü yapay sinir ağları alanında makine öğrenimini mümkün kılan keşif ve icatlarıyla bilime yön veren J. Hopfield ve Geoffrey E. Hinton’a layık gördü. Peki, John Hopfield ve Geoffrey Hinton kimdir, çalışmaları neler? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 13:12 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 13:17
John Hopfield ve Geoffrey Hinton kimdir? 2024 Nobel Fizik Ödülü’nü kazanan John Hopfield ve Geoffrey Hinton çalışmaları neler?

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2024 Nobel Fizik Ödülü'nü "yapay sinir ağları ile makine öğrenimini sağlayan çalışmalarından" dolayı ABD'li John Hopfield ve İngiliz Geoffrey Hinton kazandı.

John Hopfield (Sosyal Medya)John Hopfield (Sosyal Medya)

John Hopfield kimdir?

John Joseph Hopfield 15 Temmuz 1933 doğumludur. 1982'de ilişkisel sinir ağı üzerine yaptığı çalışmayla tanınan Amerikalı Nobel Ödülü sahibidir.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

Model artık daha yaygın olarak Hopfield ağı olarak bilinir. 2024'te yapay ağlar üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.

Geoffrey Hinton (Sosyal Medya)Geoffrey Hinton (Sosyal Medya)

Geoffrey Hinton kimdir?

Geoffrey Everest Hinton 6 Aralık 1947 doğumludur. İngiliz-Kanadalı bilgisayar bilimcisi ve bilişsel psikologdur.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

Yapay sinir ağları üzerindeki çalışmalarıyla tanınır ve bu çalışmalarıyla "Yapay Zekanın Babası" unvanını kazanmıştır. 2024 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibidir.

NOBEL ÖDÜLLERİ HAKKINDA

İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından, fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla, ilk kez 1969'da verildi.

Nobel Ödülleri, her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim ediliyor.

Öte yandan ödüllerin 1901'deki başlangıcından bu yana verilmediği birkaç yıl oldu. Toplamda 49 defa yapılan ödül iptallerinin çoğu Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında gerçekleşti.

Ödül törenleri, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de de yapılamamıştı.

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