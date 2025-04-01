CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçundan tutuklanmasının ardından parti Genel Başkanı Özgür Özel günlerdir bir yandan halka açıkça provokasyon çağrısı yapıp bir yandan da Batı medyasından ve Batılı liderlerden yardım dilenirken ne Avrupa'dan ne de ABD'den tek bir destek alabildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBC' röportajı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ABD "TÜRKİYE'NİN İÇ MESELESİ" DEDİ AVRUPA SESSİZ KALDI

ABD Dışişleri Bakanı geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nun tutuklanmasını ve ardından CHP'nin kışkırtması ile başlayan eylemleri "Türkiye'nin iç meselesi" olarak nitelendirirken Avrupa'dan da CHP için tek bir ses çıkmadı.

ÖZEL VE İMAMOĞLU BATI'YA YALVARIRKEN ABD GAZETESİ AÇIKÇA YAZDI

Sokak terörünü teşvik eden Özel CNN, BBC ve Le Monde'den; İmamoğlu da yazı yazdığı New York Times'tan aman dilenedursun ABD basını Avrupa'nın İmamoğlu konusunda Türkiye'ye baskı yapmayacağını ve hatta yapamayacağını açıkça yazdı.

"AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'DEN GEÇER"

Ukrayna, Gazze, Donald Trump'ın iktidara gelişiyle ABD ile Avrupa arasındaki gerilim derken Avrupa güvenlik konusunda Türkiye'nin yüzüne bakar hale geldi. Batı basını Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'den geçtiğini defalarca yazdı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Özel sokakları terörize etmeye çalışırken de Batı basınında aynı manşetler yayımlanmaya devam etti.

WALL STREET JOURNAL: TÜRKİYE AVRUPA İÇİN ÖNEMLİ

Son olarak The Wall Street Journal, "Washington ile Avrupa müttefikleri arasında Ukrayna konusunda yaşanan kriz, Türk savunma sanayisinin kıtanın güvenliği açısından önemini ortaya koydu" dedi ve "ABD'nin Kremlin ile uzlaşma içinde olduğu Avrupa'ya ise düşmanca yaklaştığı bir dönemde" Türkiye'nin Avrupa için "kritik önem taşıdığını" yazdı.

Wall Street Journal, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"BATI İMAMOĞLU İÇİN SES ÇIKARMAYACAK"

The Wall Street Journal, "Avrupa liderleri, Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki Beyaz Saray'daki felaketle sonuçlanan toplantının ardından ABD olmadan güvenlik iş birliği planlamaya başlarken üst düzey Türk yetkililer gururla yerlerini aldılar." ifadelerini kullandı. ABD gazetesi, Avrupa'nın Türkiye'ye muhtaç olduğunu açıkça vurgularken Batı'dan yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu için yüksek bir ses çıkmayacağını da net bir dille belirtti.