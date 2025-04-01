Batı Şeria’da İsrail’e “Meta” destek! Yasadışı Siyonist yerleşimlerine reklam İsrail ordusuna bağış

ABD teknoloji şirketi Meta'nın sosyal medya platformu Meta ile işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in yasadışı yerleşim birimlerini ve aşırı sağcı yerleşimci faaliyetlerinin reklamını yaptığı ortaya çıktı.

Meta'da yasadışı İsrail yerleşim birimleri reklamı, Fotoğraf El Cezire'den alınmıştır

META YASADIŞI YERLEŞİMLERİN REKLAMINI YAPIYOR

El Cezire'nin belirttiğine göre Meta, yasadışı yerleşimleri teşvik eden 100'den fazla ücretli reklam platformu oluşturdu. Böylece, sosyal medya devinin uluslararası hukuku ihlal edebilecek içeriklerden kar elde ettiği de açıkça ortaya çıktı.

İşgal altındaki Batı Şeria, AFP

FİLİSİNLİLERİN EVLERİNİN, OKULLARININ YIKILMASI İÇİN ÇAĞRI

Tespit edilen ilanlar arasında Filistinlilere ait evlerin, okulların ve oyun alanlarının yıkılması çağrısı ve Gazze'de faaliyet gösteren İsrail askeri birlikleri için bağış toplama çağrıları da yer aldığı ortaya çıktı.

Facebook'un ana şirketi Meta, El Cezire'ye platformlarında yayımlanan tüm reklamların şirket tarafından incelendiğini söyledi.

Meta'da yasadışı İsrail yerleşim birimleri reklamı, Fotoğraf El Cezire'den alınmıştır

İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA'DA ONLARCA EMLAK ŞİRKETİNİN REKLAMI

İşgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinde mülk satışlarını tanıtan en az 52 İsrailli emlak şirketinin ücretli reklamı bulundu. Bu reklamlar, İsrail'in dört bir yanından alıcıların yanı sıra İngiltere ve ABD'deki bazı kullanıcıları hedefliyordu. Bu reklamlar ilk olarak Mart 2024'te yayımlandı ve birçoğu Facebook'ta hala aktif.

Meta'da yasadışı İsrail yerleşim birimleri reklamı, Fotoğraf El Cezire'den alınmıştır

FACEBOOK'TA ONLARCA REKLAM

El Cezire tarafından belirlenen reklamlar arasında, işgal altındaki Batı Şeria'daki Yeşil Hat'ın 20 km (12 mil) doğusunda bulunan yasadışı İsrail yerleşim birimi Ariel'de mülk satışlarını tanıtan en az dört reklam vardı. İbranice yazılmış ve İsrailli Facebook kullanıcılarını hedefleyen listeler, kendisini "mükemmel bir yaşam kalitesi için çatı katları" sunan bir Facebook sayfası olarak tanımlayan "Ramat Aderet" adlı bir Facebook sayfası tarafından ödendi.

İşgal altındaki Batı Şeria, AFP

SMOTRICH'İN PLANI

Ram Adaret ve ayrıca Gabai Emlak gibi emlak şirketleri Batı Şeria'daki evleri tanıtan onlarca ilan yayımlıyor. Bu ilanlardaki evler İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in gözetimindeki İsrail'in "Yüksek Planlama Komitesi" tarafından Mart 2024'te onaylanan bir genişlemenin parçası. Smotrich, 2023'ten itibaren genişleme planları için artık siyasi veya askeri onaylara ihtiyaç duymuyor.

Bazı İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'yı "Yahudiye ve Samarya" olarak adlandırıyor ve aşırı sağcı hükümet Filistin topraklarını ilhak etme yönünde bir hamle yapıyor.

Reklamlar yerleşim yerlerindeki evleri "Büyük bir bahçe, geniş succah alanı (50+ kişi kapasiteli), yer üstü havuzu, jakuzi, sauna, soğuk su havuzu ve nefes kesen çöl dağ manzaraları… Kudüs'e sadece 20 dakika uzaklıkta bir rüya evi! Kaçırmayın!" gibi ifadelerle tanıtıyor.

El Cezire ayrıca Smotrich tarafından 2006'da kurulan ve Filistinlilerin evlerinin, okullarının ve bir çocuk su parkının yıkılması çağrısında bulunan aşırı sağcı yerleşimci grubu Regavim tarafından yayımlanan 50 reklam daha tespit etti.

İSRAİL ORDUSUNA BAĞIŞ REKLAMI

Meta, yerleşim birimlerinin genişletilmesinin ötesinde, ateşkes ilan edildikten sonra bile Gazze'de faaliyet gösteren İsrail askeri birlikleri için bağış toplama reklamları da yayımlıyor.