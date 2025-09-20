PODCAST CANLI YAYIN

Charlie Kirk suikastçısı Tyler Robinson’ın 3 yıl önceki görüntüleri polis kamerasında çıktı

ABD Başkanı Donald Trump destekçisi Charlie Kirk’ü öldüren Tyler Robinson’ın, 2022’de Utah’ta geçirdiği trafik kazasına ait polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Robinson’ın polisle konuşması oldukça dikkat çekti. İşte polis kamerasına yansıyan o görüntüler…

Giriş Tarihi:
Charlie Kirk suikastçısı Tyler Robinson’ın 3 yıl önceki görüntüleri polis kamerasında çıktı

ABD Başkanı Donald Trump destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk'ü öldüren Tyler Robinson'ın 3 yıl önce polis vücut kamerası tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Robinson'ın polis kamerasınadaki görüntüsü, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştırRobinson'ın polis kamerasınadaki görüntüsü, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

3 YIL ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

2022'de Utah'ta bir trafik kazası geçiren ve o dönem 19 yaşında olan Robinson'ın St. George kentindeki bir kavşakta sola dönüş yapan gümüş renkli Audi'sini bir Ford Sedan'a çarptıktan sonra polisle sakin bir şekilde konuştuğu görülüyor.

Kirk suikastının şüphelisi, Utah Valley Üniversitesi kampüsünde koyu renkli bir gömlek, güneş gözlüğü ve şapka takmış halde dolaşırken güvenlik kamerasına yansıdı, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştırKirk suikastının şüphelisi, Utah Valley Üniversitesi kampüsünde koyu renkli bir gömlek, güneş gözlüğü ve şapka takmış halde dolaşırken güvenlik kamerasına yansıdı, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

İŞTE POLİSLE KONUŞMASI

Daha önce hiç görülmemiş görüntülerde Charlie Kirk suikastçısının polisle sakin bir şekilde konuştuğu ve "Geçerken o döndü ve ben de ona T-Bone şeklinde çarptım" dediği görülüyor.

Kaza sırasında gri gömlek, siyah güneş gözlüğü ve gri şapka giyen Robinson, kardeşiyle birlikte yolcu koltuğunda araç kullanıyordu. Diğer sürücü de Robinson da kazadan yara almadan kurtuldu.

Kirk, ReutersKirk, Reuters

"GERÇEK HAYATA HOŞ GELDİN"

Robinson'ın polise "Tam evden çıktığım sırada içine yağ koydum, sadece üstünü tamamladım." dediği, polisin ise "Gerçek hayata hoş geldin" diye karşılık verdiği belirtildi.

Robinson'ın annesinin de kaza yerine sigorta formlarıyla geldiği görüntülere yansıdı. Kazayla ilgili olarak hiçbir sürücüye ceza kesilmediği bildirildi.

Charlie Kirk suikastında ABDli gazeteci Tucker Carlson bombayı patlattı: Netanyahudan hoşlanmıyorduCharlie Kirk suikastında ABDli gazeteci Tucker Carlson bombayı patlattı: Netanyahudan hoşlanmıyordu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ya YPG entegre olacak ya "kılıç" kınından çıkacak! Şara "PKK sabote ediyor" dedi... TAKVİM sabotajları ve sabotajcıları deşifre etti
Özgür'ün Özel'in yol temizliği! İmamoğlu'nu betona gömdü sıra Mansur Yavaş'ta: CHP'deki "savaş" senaryosu ve kanıksanan Silivri gerçeği
Borsa İstanbul
Avrupa’da siber saldırı! İngiltere, Belçika, Almanya… Havalimanlarında kaos başladı
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da görüşecek! Buluşmanın tarihi belli oldu: "Sabırsızlıkla bekliyorum"
Karadeniz'de şiddetli yağışlar sele neden oldu! Köprü çöktü vatandaşlar mahsur kaldı | Ayder Yaylası'nın yolu kapandı
Gazze’deki soykırımı dünyaya haykıran İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov sınırda yaka paça tutuklandı
BM’de Trump-Şara zirvesi! Şeybani Washington’da Suriye bayrağını göndere çekti detaylar belli oldu
CHP kaynar kazan! "Bugünün CHP'si dendiğinde akıllara şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk davaları geliyor"
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması! İzbeton Müdürü Başkan Tugay'ı suçladı
Fırtına yeni sayfa açmak istiyor! Fatih Tekke ilk 11'ini netleştirdi
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor | Antalya Aksu'da yangın kontrol altına alındı
Trump’ın kızı Tiffany Türk milyarder ile aynı yatta! Tatil fotoğrafları ortalığı karıştırdı: Kim bu Ercüment Bayegan?
Hafta sonu hava nasıl olacak? 20 Eylül il il hava durumu: MGM’den 4 ile sarı kod uyarısı
Can Holding soruşturması genişliyor! 9 şirkete daha kayyum atandı
Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da "Biz Abdülhamid'in torunuyuz" deyip mesajı verdi: Kudüs'ten elimizi çekmeyiz, tek bir taşını vermeyiz
MİT Başkanı yalanıyla 20 milyon TL'lik vurgun! Dolandırıcılardan yaşlı kadına şoke eden sözler!
Ocak'ta milyonları maaşı artacak... İşte yeni tahminler | Tek tek hesaplanmış miktarlar...
Macron sosyal medyadan duyurdu: Fransa Pazartesi günü Filistin'i tanıyacak
Aşk ve Gözyaşı milyonları ekran kilitledi! Meyra'nın talihsizliği Selim'in mucizesi: "3 ay ömrüm kalmış"| 2. bölümde neler olacak? Fragman yayımlandı