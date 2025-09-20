Charlie Kirk suikastçısı Tyler Robinson’ın 3 yıl önceki görüntüleri polis kamerasında çıktı

ABD Başkanı Donald Trump destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk'ü öldüren Tyler Robinson'ın 3 yıl önce polis vücut kamerası tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
3 YIL ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
2022'de Utah'ta bir trafik kazası geçiren ve o dönem 19 yaşında olan Robinson'ın St. George kentindeki bir kavşakta sola dönüş yapan gümüş renkli Audi'sini bir Ford Sedan'a çarptıktan sonra polisle sakin bir şekilde konuştuğu görülüyor.
İŞTE POLİSLE KONUŞMASI
Daha önce hiç görülmemiş görüntülerde Charlie Kirk suikastçısının polisle sakin bir şekilde konuştuğu ve "Geçerken o döndü ve ben de ona T-Bone şeklinde çarptım" dediği görülüyor.
Kaza sırasında gri gömlek, siyah güneş gözlüğü ve gri şapka giyen Robinson, kardeşiyle birlikte yolcu koltuğunda araç kullanıyordu. Diğer sürücü de Robinson da kazadan yara almadan kurtuldu.