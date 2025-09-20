Charlie Kirk suikastçısı Tyler Robinson’ın 3 yıl önceki görüntüleri polis kamerasında çıktı

2022'de Utah'ta bir trafik kazası geçiren ve o dönem 19 yaşında olan Robinson'ın St. George kentindeki bir kavşakta sola dönüş yapan gümüş renkli Audi'sini bir Ford Sedan'a çarptıktan sonra polisle sakin bir şekilde konuştuğu görülüyor.

Kirk suikastının şüphelisi, Utah Valley Üniversitesi kampüsünde koyu renkli bir gömlek, güneş gözlüğü ve şapka takmış halde dolaşırken güvenlik kamerasına yansıdı, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

İŞTE POLİSLE KONUŞMASI

Daha önce hiç görülmemiş görüntülerde Charlie Kirk suikastçısının polisle sakin bir şekilde konuştuğu ve "Geçerken o döndü ve ben de ona T-Bone şeklinde çarptım" dediği görülüyor.

Kaza sırasında gri gömlek, siyah güneş gözlüğü ve gri şapka giyen Robinson, kardeşiyle birlikte yolcu koltuğunda araç kullanıyordu. Diğer sürücü de Robinson da kazadan yara almadan kurtuldu.