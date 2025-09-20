ABD’de askeri helikopter düştü! 4 asker öldü soruşturma başladı

ABD'de bir uçak kazası daha meydana geldi.

WASHINGTON'DA EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ

Washington eyaletinde düzenlenen eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde bulunan 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD Kara Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanlığından yapılan açıklamada, "MH-60 Black Hawk" tipi helikopterin, 17 Eylül'de Washington'daki Joint Base Lewis-McChord Üssü'nün batısında rutin eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.

4 ASKER ÖLDÜ

Helikopterdeki 4 askerin yaşamını yitirdiği anlatılan açıklamada, askerlerin 160. Özel Operasyonlar Havacılık Alayına bağlı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.