Çelik Kubbe dünya basınında: İsrail yakın takipte! Başkan Erdoğan’ın o sözleri gündem oldu

Times of Israel, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İSRAİL YAKIN TAKİPTE

İsrail gazetesi The Times of Israel, Başkan Erdoğan'ın "dosta güven düşmana korku" ifadesine dikkat çekti.

Suriye'de diktatör Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından İsrail Suriye'nin egemenliğine göz dikti ve saldırılara başladı. Times of Israel ise Çelik Kubbe ile ilgili haberinde "Türkiye, özellikle Suriye'de Beşşar Esad'ın devrilmesinin ardından İsrail'in Suriye'ye artan müdahalesi ve haziran ayında İran ile İsrail arasında 12 gün süren hava savaşı olmak üzere, bölgeyi saran son dönemdeki huzursuzluk dalgasından rahatsız." dedi ve Başkan Erdoğan'ın "Son dönemde çevremizde yaşanan çatışmalar, havadan gelen tehditleri tespit eden radar sistemlerinin önemini ortaya koymuştur" şeklindeki sözlerine atıf yaptı.