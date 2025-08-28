PODCAST CANLI YAYIN

Çelik Kubbe dünya basınında: İsrail yakın takipte! Başkan Erdoğan’ın o sözleri gündem oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dün ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi’ndeki tarihi törende 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe sistemlerinin envantere alındığını duyurması dünya basınına damga vurdu. Özellikle İsrail töreni yakından takip etti. Başkan Erdoğan’ın ise “dosta güven düşmana korku” sözleri gündem oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Türkiye'nin savunma sanayinin öncü kuruluşlarından ASELSAN'ın 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe sistemlerinin envantere alındığını duyurdu. Başkan Erdoğan ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'ndeki tarihi törende Çelik Kubbe "Dosta güven, düşmana korku verecek toplam 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz." derken Çelik Kubbe dünya basınına damga vurdu.

İSRAİL YAKIN TAKİPTE

İsrail gazetesi The Times of Israel, Başkan Erdoğan'ın "dosta güven düşmana korku" ifadesine dikkat çekti.

Suriye'de diktatör Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından İsrail Suriye'nin egemenliğine göz dikti ve saldırılara başladı. Times of Israel ise Çelik Kubbe ile ilgili haberinde "Türkiye, özellikle Suriye'de Beşşar Esad'ın devrilmesinin ardından İsrail'in Suriye'ye artan müdahalesi ve haziran ayında İran ile İsrail arasında 12 gün süren hava savaşı olmak üzere, bölgeyi saran son dönemdeki huzursuzluk dalgasından rahatsız." dedi ve Başkan Erdoğan'ın "Son dönemde çevremizde yaşanan çatışmalar, havadan gelen tehditleri tespit eden radar sistemlerinin önemini ortaya koymuştur" şeklindeki sözlerine atıf yaptı.

ABD BAŞKAN ERDOĞAN'IN O SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

ABD yayın organı ABC News ise Başkan Erdoğan'ın Çelik Kubbe'nin Türkiye için bir dönüm noktası olduğuna yönelik sözlerine vurgu yaptı ve "Suriye ve Ukrayna'daki yakın çatışmalar ve İsrail'in son dönemde İran'a yönelik saldırıları, daha iyi hava savunma sistemleri geliştirme ihtiyacını artırdı." ifadelerini kullandı.

Çin haber ajansı Xinhua Başkan Erdoğan'ın Çelik Kubbe'nin Türkiye'nin en büyük savunma sanayi yatırımı olduğuna yönelik sözlerine vurgu yaptı.

ABD merkezli Al Monitor ise Çelik Kubbe'yi "Türkiye 460 milyon dolarlık ilk parti Çelik Kubbe hava savunma sistemini teslim etti" diyerek duyurdu.

Abu Dabi merkezli The National da Başkan Erdoğan'ın Çelik Kubbe'nin "dosta güven düşmana korku" vereceğine yönelik sözlerine vurgu yaptı.

