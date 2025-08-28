PODCAST CANLI YAYIN

ABD Başkanı Donald Trump’tan Beyaz Saray’da Gazze toplantısı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Gazze Şeridi’nin geleceğine dair bir toplantı düzenledi. Toplantıya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ABD basınına yansıyan bilgilere göre görüşmede, “savaş sonrası Gazze’nin yeniden inşası” ve “bölgedeki siyasi gelişmeler” başta olmak üzere çeşitli başlıklar ele alındı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarına ve bölgede yol açtığı insani krize dünyadan tepkiler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te savaş sonrasında Gazze Şeridi'nin geleceğine ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

ABD basınının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre; toplantıya Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, damadı ve eski Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner ve ABD Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Marco Rubio'nun yanı sıra eski İngiltere Başbakanı Tony Blair da katıldı.

BEYAZ SARAYDAN AÇIKLAMA YAPILMADI

Beyaz Saray'dan toplantının içeriğine dair resmi açıklama yapılmazken, ABD basını "savaş sonrası dönemde Gazze'nin yeniden inşaşı" ve "bölgedeki siyasi durum" dahil pek çok konunun masaya yatırıldığını bildirdi. Ayrıca, "Hamassız Gazze" hakkındaki muhtemel senaryoların ele alındığı aktarıldı.

ABD - İSRAİL BAĞLILIĞI YİNELENDİ

ABD Dışişleri Bakanı Rubio İsrailli mevkidaşı Sa'ar ile görüştü.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrailli mevkidaşı Gideon Sa'ar ile Washington'da bir araya geldiği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; görüşmede ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yineleyen Rubio, Sa'ar ile Gazze, Lübnan ve Suriye'deki önemli meseleleri ele aldı.

Rubio ayrıca İran tehdidine karşı koymanın önemini vurgularken, ikilinin bölgenin güvenliği ve refahı için yakın işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

