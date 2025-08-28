ABD’de okula silahlı saldırı: İki çocuk hayatını kaybetti

ABD 'nin Minnesota eyaletinde bir Katolik okulunda ayine katılan öğrencilere silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 ve 10 yaşlarındaki iki çocuk hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı.

ABD'de okula saldırı, AFP

İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis polis şefi, saldırıda yaralananların 14'ünün çocuk olduğunu belirtti. Yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu bildirildi. Saldırıda iki çocuk ise hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer, saldırının nedenini henüz tespit edemedi. Pompalı tüfek ile saldıran şahsın daha sonra tabancayla kendisine ateş ederek intihar ettiği belirtildi. FBI, saldırıyı potansiyel bir terör eylemi olarak araştırdığını belirtti.