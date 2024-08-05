Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre: ʺOrta Doğu'da gerilimin düşürülmesine yönelik çabalarımıza odaklandıkʺ Sözcü Jean-Pierre, olası İran kaynaklı tehditler karşısında İsrail'e olan desteklerinin aynı şekilde devam edeceğini vurgulayarak, İran konusunda tüm gelişmeleri dikkatle izlediklerini kaydetti. Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu konusunda hassas olduğunu ifade ederek, "Başkan, bölgede tansiyonun düşürülmesi için çabalarımızı sürdüreceğimiz konusunda çok net. Gerilimin düşürülmesine yönelik çabalarımıza odaklandık ve dün bununla ilgili (Biden'ın görüşmelerine ilişkin) iki açıklama yaptık. Başkan şu anda bunu yapıyor." diye konuştu. Beyaz Saray Sözcüsü, İran'ın İsrail'e yönelik karşı saldırısına henüz başlamadığını belirterek, "(İran'ın) Karşılığının henüz başladığına inanmıyoruz. Hizbullah'ın bu son İsrail'e saldırısı dahil bölgede şiddetin artmasından endişeliyiz ancak bu görüşmelerimizi sürdüreceğiz ve tansiyonun düşmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Jean-Pierre, "İsrail'i savunacağız fakat (İran'la) bu çatışmanın büyümesini veya yayılmasını istemiyoruz." değerlendirmesini yaptı. Gazze'de ateşkes konusuna odaklandıklarına ve bunun olması durumunda bölgede tansiyonun düşebileceğine işaret eden Jean-Pierre, Biden yönetiminin bu konudaki çabalarını sürdürdüklerini belirtti.

İsrailli aşırı sağcı bakandan Nasrallah’ın öldürülmesi çağrısı 6 AĞUSTOS TARİHİNDE YAŞANANLAR... 20.41 İSRAİLLİ AŞIRI SAĞCI BAKANDAN NASRALLAH'IN ÖLDÜRÜLMESİ ÇAĞRISI

İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi çağrısında bulundu. İsrailli Bakan, Nasrallah'ın İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye'de öldürdüğü Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün ölümünün 7'nci günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmaya ilişkin açıklama yaptı. Smotrich sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, Nasrallah'a cevap vermemeli. İsrail Nasrallah'ı ortadan kaldırmalıdır." ifadelerini kullandı. Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, İsrail'in 30 Temmuz'da Beyrut'a düzenlediği saldırıya misillemeyi tek başlarına ya da İran destekli diğer gruplarla yapacaklarını belirtmişti. 19.50 İsrail basını: Hizbullah son 1 saatte Lübnan'dan Golan ve Celile'ye 40'a yakın füze ateşlendi.



15.57 Hİzbullah İsrail'e ait iki askeri üssü İHA ile vurdu. İsrail basını saldırıda yaralılar olduğunu bildirdi.

14.41 Yunanistan'ın Aegean Hava Yolları, güvenlik gerekçesiyle Tel Aviv uçuşlarının 8 Ağustos'a kadar iptal edildiğini duyurdu. Şirketin açıklamasında, Orta Doğu'daki son gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na yapılacak seferlerin askıya alınma tarihinin uzatıldığı belirtildi. Bu kapsamda, daha önce duyurulan Tel Aviv'e yapılacak tüm seferlerin güvenlik nedeniyle 6 Ağustos'a kadar askıya alma kararının 8 Ağustos'a uzatıldığı bildirildi. Beyrut'taki Rafik Hariri Uluslararası Havalimanı'na uçuşların 8 Ağustos'a kadar askıya alınması kararının devam ettiği aktarılan açıklamada, Amman'daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'na olan tüm uçuşların da aynı tarihe kadar askıya alındığı kaydedildi. Açıklamada, uçuşları iptal edilen yolcuların yeniden rezervasyon yapabilecekleri veya para iadesi talep edebilecekleri belirtildi. İRAN'DAN AÇIK TEHDİT 12.34 İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib: "İran'ın İsmail Haniye suikastına cevabı güçlü olacak ve diplomatik hamleler bunun şiddetini sınırlamayacak." dedi vce İsrail'e açık tehditte bulundu. İSRAİL'DE ROKET ALARMI 12.30 Filistin basını İsrail'de roket sesleri duyulduğuna ilişkin haberi "Güney Lübnan'daki direniş güçlerinin roket ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırının ardından, işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Nehariye ve diğer İsrail yerleşim yerlerinde hava saldırısı sirenleri çalındı." ifadeleriyle duyurdu ve roket atışının Lübnan'dan geldiğini bildirdi. 12.27 İsrail basını, ülkenin kuzeyinde roket sesleri duyulduğunu bildirdi. 11.50 İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Lübnan'ın Mayfadun beldesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, Hiyam beldesine gerçekleştirilen saldırıda da 1 kişinin yaralandığı ifade edildi. Ölü ve yaralıların kimliklerine ilişkin ise detay verilmedi. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde de Mayfadun ve Hiyam'a savaş uçaklarıyla art arda saldırıların düzenlendiği ifade edildi. 11.25 Lübnan Hizbullahı, İsrail askeri üssüne yeni bir saldırı düzenledi.

10.22 İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Maifadun köyündeki bir noktaya saldırı düzenledi. İşgalci İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı! ABD'DEN İSRAİL'E "BAĞLILIK" SÖZÜ 09.18 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Irak'taki El Esad hava üssüne düzenlenen saldırıda beş ABD personelinin yaralanmasının ardından salı günü erken saatlerde İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü. Austin ile Gallant "İran'ın istikrarsızlaştırıcı rolünü gösteren" ciddi bir tırmanış olduğu konusunda hemfikir olduklarını belirtti. Pentagon, İsrail ve ABD'nin İran ve vekillerinin İsrail ve ABD hedeflerine yönelik saldırısına yanıt vermeye hazırlanırken Austin'in "İran, Lübnan Hizbullahı ve diğer İran bağlantılı milis gruplarından gelen tehditler karşısında ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yinelediğini" söyledi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin 06:26 Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ile Harris, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi.



Orta Doğu'da son günlerde artan gerilimin kapsamlı şekilde ele alındığı toplantıda, ağırlıklı olarak İsrail ile İran arasındaki tansiyon ve buna bağlı komplikasyonlar değerlendirildi.



Ulusal güvenlik ekibi, ABD'nin Irak'taki Al Asad hava üssüne yönelik dün gerçekleştirilen saldırıya ilişkin Biden ile Harris'i bilgilendirirken, görüşmede "İran kaynaklı İsrail'e yönelik tehditler" kapsamlı şekilde masaya yatırıldı.



Görüşmede, İsrail'in ve bölgede görev yapan Amerikan askerlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm tedbirlerin ele alındığı da kaydedildi.

Beyaz Saray'daki ulusal güvenlik toplantısında ayrıca bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik diplomatik çabalar ve Gazze'de olası ateşkes süreci de değerlendirildi. 02:51 Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üsse çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarıyla özellikle Meys el-Cebel'deki "suikasta" cevap olarak işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Neria Dağı üssüne çok sayıda kamikaze dron ile saldırı gerçekleştirildiği ve hedeflerin başarıyla vurulduğu belirtildi.



00.50 ABD'nin Irak'ta bulunan Al Asad askeri hava üssüne düzenlenen füze saldırısında bazı Amerikan askerlerinin yaralandığı bildirildi. Amerikan medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre, ABD'nin Irak'taki bir hava üssü saldırıya uğradı. Saldırıya ilişkin ilk değerlendirmeyi yapan ABD'li yetkililer, Al Asad hava üssüne yapılan saldırının bir füze saldırısı olduğunu ve bazı Amerikan askerlerinin saldırıda yaralandığını bildirdi. Olayla ilgili henüz ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) resmi bir açıklama yapmazken, söz konusu saldırının, İran ile İsrail arasında artan gerilimin uzantısı olarak İran destekli gruplar tarafından yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.



5 AĞUSTOS TARİHİNDE YAŞANANLAR... İRAN'DA PATLAMA SESLERİ



22.53 İran'ın İsfahan kentinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, İsfahan'a bağlı Sepahan bölgesinde üç patlama sesi duyuldu. Patlamaların görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken İsfahan Vali Yardımcısı Muhammed Rıza Cansari, patlamaların bir eğitim faaliyetinden kaynaklandığını açıkladı. Konuyla ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.