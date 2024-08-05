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CANLI TAKİP | İran'dan savaşın fitilini ateşleyecek haber! Ordu harekete geçti sınır füzelerle donatıldı

Son dakika haberleri... İran-Lübnan-İsrail hattında tansiyon her geçen dakika daha da yükselirken Orta Doğu’da topyekün savaşın fitili de ateşleniyor. İsrail’de İran’ın olası bir saldırısına karşılık hazırlık tam gaz devam ederken İran’dan flaş bir haber geldi. İşte, bölgede dakika dakika yaşananlar...

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 09:23 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 12:20
CANLI TAKİP | İran’dan savaşın fitilini ateşleyecek haber! Ordu harekete geçti sınır füzelerle donatıldı

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Son dakika haberleri... Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İran-Lübnan ve İsrail hattında tansiyon had safhaya ulaştı.

ABD'DE GÜVENLİK ZİRVESİ

ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi. ABD Başkan Biden tarafından düzenlenen bir güvenlik istişaresinde, ABD istihbaratının Hizbullah ve İran tarafından iki saldırı dalgası olacağını değerlendirdiğini bildirdi. Ancak kimin önce saldıracağı ve saldırıların neleri içereceği belirsizliğini koruyor.

Askeri üsse Hizbullah'tan İHA'lı saldırı!

Üst düzey bir Amerikalı yetkili, İran ve Hizbullah'ın vereceği yanıtın hala "planlama sürecinde" olduğunu belirtti.

Üç üst düzey Amerikalı yetkiliye göre, Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, pazartesi günü ulusal güvenlik ekipleri tarafından İran ve Hizbullah'ın İsrail'e ne zaman saldırı düzenlemesinin beklendiği ve saldırının tam olarak neleri içerebileceğinin henüz belli olmadığı yönünde bilgilendirildi.

"İRAN FIRLATICILARI HAREKETE GEÇİRDİ"

Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD'li yetkililer, İran'ın füze rampalarını harekete geçirdiğini ve son günlerde askeri tatbikatlar düzenlediğini, bunun geçen hafta Tahran'da Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından İsrail'e karşı yaklaşan bir misilleme sinyali olabileceğini söyledi.

BIDEN'DAN İSRAİL'E MK-83 BOMBASI

İsrail gazetesi Israel Hayom, Biden yönetiminin İsrail'e MK-83 yarım tonluk (1000 lb) bombaları tedarik etme konusundaki kısıtlamalarını kaldırdığını iddia etti.

Israel Hayom, her biri bir ton ağırlığındaki MK-84 tipi ağır bombaların İsrail'e transfer edilip edilmeyeceğinin bilinmediğini belirtti.

Peki, İran-Lübnan-İsrail hattında neler oluyor? İşte, bölgeden dakika dakika gelişmeler…

Takvim.com.tr İran-Lübnan-İsrail hattında yaşanan gelişmeleri dakika dakika sizin için derledi…

İRAN HAREKETE GEÇTİ

11.45 İran haber ajansı IRNA, ordunun doğu hava savunma sahası yerli radar, füze ve drone sistemleriyle donatıldığını bildirdi. IRNA'nın haberinde "Ordunun doğu hava savunma sahasının mevzi ve mevkileri, hava savunma kuvvet komutanının huzurunda yerli radar, füze ve drone silah sistemleriyle donatıldı." ifadelerine yer verildi.

00.41 ABD: TANSİYONU YÜKSELTMEYİN
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken: "İran ve İsrail'le doğrudan iletişim sağladık" ifadelerini kullandı.

00.12 Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre: "Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesine yönelik çabalarımıza odaklandık"
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, Orta Doğu'da artan gerginliğe ilişkin gündemi değerlendirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre: ʺOrta Doğu'da gerilimin düşürülmesine yönelik çabalarımıza odaklandıkʺBeyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre: ʺOrta Doğu'da gerilimin düşürülmesine yönelik çabalarımıza odaklandıkʺ

Sözcü Jean-Pierre, olası İran kaynaklı tehditler karşısında İsrail'e olan desteklerinin aynı şekilde devam edeceğini vurgulayarak, İran konusunda tüm gelişmeleri dikkatle izlediklerini kaydetti.

Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu konusunda hassas olduğunu ifade ederek, "Başkan, bölgede tansiyonun düşürülmesi için çabalarımızı sürdüreceğimiz konusunda çok net. Gerilimin düşürülmesine yönelik çabalarımıza odaklandık ve dün bununla ilgili (Biden'ın görüşmelerine ilişkin) iki açıklama yaptık. Başkan şu anda bunu yapıyor." diye konuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü, İran'ın İsrail'e yönelik karşı saldırısına henüz başlamadığını belirterek, "(İran'ın) Karşılığının henüz başladığına inanmıyoruz. Hizbullah'ın bu son İsrail'e saldırısı dahil bölgede şiddetin artmasından endişeliyiz ancak bu görüşmelerimizi sürdüreceğiz ve tansiyonun düşmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Jean-Pierre, "İsrail'i savunacağız fakat (İran'la) bu çatışmanın büyümesini veya yayılmasını istemiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Gazze'de ateşkes konusuna odaklandıklarına ve bunun olması durumunda bölgede tansiyonun düşebileceğine işaret eden Jean-Pierre, Biden yönetiminin bu konudaki çabalarını sürdürdüklerini belirtti.

İsrailli aşırı sağcı bakandan Nasrallah’ın öldürülmesi çağrısıİsrailli aşırı sağcı bakandan Nasrallah’ın öldürülmesi çağrısı

6 AĞUSTOS TARİHİNDE YAŞANANLAR...

20.41 İSRAİLLİ AŞIRI SAĞCI BAKANDAN NASRALLAH'IN ÖLDÜRÜLMESİ ÇAĞRISI
İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi çağrısında bulundu.

İsrailli Bakan, Nasrallah'ın İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye'de öldürdüğü Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün ölümünün 7'nci günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Smotrich sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, Nasrallah'a cevap vermemeli. İsrail Nasrallah'ı ortadan kaldırmalıdır." ifadelerini kullandı.

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, İsrail'in 30 Temmuz'da Beyrut'a düzenlediği saldırıya misillemeyi tek başlarına ya da İran destekli diğer gruplarla yapacaklarını belirtmişti.

19.50 İsrail basını: Hizbullah son 1 saatte Lübnan'dan Golan ve Celile'ye 40'a yakın füze ateşlendi.

15.57 Hİzbullah İsrail'e ait iki askeri üssü İHA ile vurdu. İsrail basını saldırıda yaralılar olduğunu bildirdi.

14.41 Yunanistan'ın Aegean Hava Yolları, güvenlik gerekçesiyle Tel Aviv uçuşlarının 8 Ağustos'a kadar iptal edildiğini duyurdu. Şirketin açıklamasında, Orta Doğu'daki son gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na yapılacak seferlerin askıya alınma tarihinin uzatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, daha önce duyurulan Tel Aviv'e yapılacak tüm seferlerin güvenlik nedeniyle 6 Ağustos'a kadar askıya alma kararının 8 Ağustos'a uzatıldığı bildirildi. Beyrut'taki Rafik Hariri Uluslararası Havalimanı'na uçuşların 8 Ağustos'a kadar askıya alınması kararının devam ettiği aktarılan açıklamada, Amman'daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'na olan tüm uçuşların da aynı tarihe kadar askıya alındığı kaydedildi. Açıklamada, uçuşları iptal edilen yolcuların yeniden rezervasyon yapabilecekleri veya para iadesi talep edebilecekleri belirtildi.

İRAN'DAN AÇIK TEHDİT

12.34 İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib: "İran'ın İsmail Haniye suikastına cevabı güçlü olacak ve diplomatik hamleler bunun şiddetini sınırlamayacak." dedi vce İsrail'e açık tehditte bulundu.

İSRAİL'DE ROKET ALARMI

12.30 Filistin basını İsrail'de roket sesleri duyulduğuna ilişkin haberi "Güney Lübnan'daki direniş güçlerinin roket ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırının ardından, işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Nehariye ve diğer İsrail yerleşim yerlerinde hava saldırısı sirenleri çalındı." ifadeleriyle duyurdu ve roket atışının Lübnan'dan geldiğini bildirdi.

12.27 İsrail basını, ülkenin kuzeyinde roket sesleri duyulduğunu bildirdi.

11.50 İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Lübnan'ın Mayfadun beldesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, Hiyam beldesine gerçekleştirilen saldırıda da 1 kişinin yaralandığı ifade edildi. Ölü ve yaralıların kimliklerine ilişkin ise detay verilmedi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde de Mayfadun ve Hiyam'a savaş uçaklarıyla art arda saldırıların düzenlendiği ifade edildi.

11.25 Lübnan Hizbullahı, İsrail askeri üssüne yeni bir saldırı düzenledi.

10.22 İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Maifadun köyündeki bir noktaya saldırı düzenledi.

İşgalci İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı!

ABD'DEN İSRAİL'E "BAĞLILIK" SÖZÜ

09.18 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Irak'taki El Esad hava üssüne düzenlenen saldırıda beş ABD personelinin yaralanmasının ardından salı günü erken saatlerde İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü. Austin ile Gallant "İran'ın istikrarsızlaştırıcı rolünü gösteren" ciddi bir tırmanış olduğu konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Pentagon, İsrail ve ABD'nin İran ve vekillerinin İsrail ve ABD hedeflerine yönelik saldırısına yanıt vermeye hazırlanırken Austin'in "İran, Lübnan Hizbullahı ve diğer İran bağlantılı milis gruplarından gelen tehditler karşısında ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yinelediğini" söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austinİsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin

06:26 Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ile Harris, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi.

Orta Doğu'da son günlerde artan gerilimin kapsamlı şekilde ele alındığı toplantıda, ağırlıklı olarak İsrail ile İran arasındaki tansiyon ve buna bağlı komplikasyonlar değerlendirildi.

Ulusal güvenlik ekibi, ABD'nin Irak'taki Al Asad hava üssüne yönelik dün gerçekleştirilen saldırıya ilişkin Biden ile Harris'i bilgilendirirken, görüşmede "İran kaynaklı İsrail'e yönelik tehditler" kapsamlı şekilde masaya yatırıldı.

Görüşmede, İsrail'in ve bölgede görev yapan Amerikan askerlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm tedbirlerin ele alındığı da kaydedildi.
Beyaz Saray'daki ulusal güvenlik toplantısında ayrıca bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik diplomatik çabalar ve Gazze'de olası ateşkes süreci de değerlendirildi.

02:51 Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üsse çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarıyla özellikle Meys el-Cebel'deki "suikasta" cevap olarak işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Neria Dağı üssüne çok sayıda kamikaze dron ile saldırı gerçekleştirildiği ve hedeflerin başarıyla vurulduğu belirtildi.

00.50 ABD'nin Irak'ta bulunan Al Asad askeri hava üssüne düzenlenen füze saldırısında bazı Amerikan askerlerinin yaralandığı bildirildi.

Amerikan medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre, ABD'nin Irak'taki bir hava üssü saldırıya uğradı.

Saldırıya ilişkin ilk değerlendirmeyi yapan ABD'li yetkililer, Al Asad hava üssüne yapılan saldırının bir füze saldırısı olduğunu ve bazı Amerikan askerlerinin saldırıda yaralandığını bildirdi.

Olayla ilgili henüz ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) resmi bir açıklama yapmazken, söz konusu saldırının, İran ile İsrail arasında artan gerilimin uzantısı olarak İran destekli gruplar tarafından yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.

5 AĞUSTOS TARİHİNDE YAŞANANLAR...

İRAN'DA PATLAMA SESLERİ

22.53 İran'ın İsfahan kentinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, İsfahan'a bağlı Sepahan bölgesinde üç patlama sesi duyuldu.

Patlamaların görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken İsfahan Vali Yardımcısı Muhammed Rıza Cansari, patlamaların bir eğitim faaliyetinden kaynaklandığını açıkladı.

Konuyla ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.



22.36 Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, İran'ın İsrail'e saldırısının bu gece gerçekleşeceğini duyduğunu ve kendisi başkan olsaydı İran'ın saldırmayacağını söyledi.

israelnationalnews'in aktardığına göre; Trump, Adin Ross ile yaptığı bir röportajda, "Bu gece İran'ın İsrail'e saldıracağını duyuyorum" dedi. Trump, "Bu gece saldırıya uğrayacaklar, bunu hemen söylüyorum" diye konuştu.

Trump, "Eğer ben başkan olsaydım, hiç kimse bu kelimeden (saldırı) bahsetmezdi bile, çünkü bu kesinlikle gerçekleşmezdi" ifadelerini kullandı.



22.00 Ortadoğu'da ateş hattı genişlerken ABD Başkanı Biden, "savaş odası"nda İran-İsrail gerilimini görüşmek için kurmaylarıyla bir araya geldi. İsrail ile İran arasında, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından yükselen gerilim savaş beklentisi oluştururken, İran'ın bugün İsrail'i hedef alabileceği bildiriliyor.

17.05 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanlığı, İran'ın olası saldırısına yönelik karşı saldırıya hazırlandıkları yönünde mesaj verdi.

İsrail Savunma Bakanlığı, Gallant'ın Hava Kuvvetleri komutanlarıyla İran'ın olası saldırısı hakkında durum değerlendirmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya gelen Gallant, "Düşmanlarımız geçen yıl boyunca sergilediğiniz yetenekler sayesinde adımlarını dikkatlice düşünüyorlar. Ancak saldırıya hızlı bir geçiş de dahil olmak üzere tüm seçeneklere hazırlıklı olmalıyız." ifadelererini kullandı.

İsrail Genelkurmay Başkanlığı da İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin'in yerel yöneticilerle dün yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamaya göre, Gordin, İsrail'in kuzeyindeki yerel yöneticilere, İran ve Lübnan Hizbullahı tarafından beklenen saldırı öncesinde ordunun "karşı saldırı planlarının hazır" olduğunu belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallantİsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant

16.08 Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki güvenlik riski nedeniyle vatandaşlarına Filistin'e seyahat etmemeleri uyarısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgedeki güvenlik riski sebebiyle Azerbaycan vatandaşlarına zorunlu nedenler dışında Filistin'e seyahat etmemeleri önerildi.

Açıklamada, Filistin'de bulunan Azerbaycan vatandaşlarından güvenlik kurallarına uymaları ve nüfusun yoğun olduğu alanlara gitmemeleri istendi.

Bakanlık, Azerbaycan vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısı yapmıştı.

G7 ÜLKELERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA: ENDİŞE DUYUYORUZ

10.44 G7 ülkeleri dışişleri bakanları, Orta Doğu'da artan gerilimden "derin endişe" duyduklarını açıkladı.

G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının yayımladığı ortak açıklamada, "Biz, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi olarak Orta Doğu'da, bölgede daha geniş bir çatışmayı tetikleme tehdidinde olan artan gerginlik seviyesinden derin endişe duyduğumuzu bildiriyoruz." ifadesine yer verildi.

Tarafların "misilleme şiddetinin şu anki yıkıcı döngüsünü sürdürmekten sakınmaya" çağrıldığı açıklamada, hiçbir ülke ya da ulusun Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmandırılmasından kazançlı çıkmayacağı vurgulandı.

BEYAZ SARAY'DA KRİTİK TOPLANTI

10.11 Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu'daki gelişmeleri görüşmek üzere pazartesi günü ulusal güvenlik ekibini durum odasında toplayacak. ABD'nin, İran'ın İsrail'e saldırmasının an meselesi olduğuna inandığı belirtiliyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Ürdün Kralı Abdullah'la da görüşeceği belirtildi. Görüşmenin Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin, ABD ile Fransa, İngiltere, İtalya ve Mısır gibi ortakları arasında bölgesel gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek için diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde İran'a gerçekleştirdiği ziyaretten bir gün sonra gelmesi dikkat çekti.

ABD Başkanı Joe BidenABD Başkanı Joe Biden

10.05 Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine füze ve SİHA'larla düzenlenen saldırıda bir subay ile bir askerin yaralandığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail'in kuzeyine füze ve SİHA'larla düzenlenen saldırıyı Hizbullah'ın yaptığı ifade edildi.

Haberde, İsrail ordusunun yaptığı soruşturma sonucu, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Ayelet Hashahar yerleşim yeri yakınlarındaki bir askeri üsse düzenlediği SİHA saldırısında bir subay ile bir askerin yaralandığı belirtildi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nden saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

09.26 İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan habere göre İsrail ordusu, Lübnan'ın Meysel Cebel beldesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucu biri Hizbullah bünyesindeki "İslami Sağlık Heyeti" mensubu 2 kişinin öldüğü kaydedildi.

NNA'nın geçtiği başka bir haberde de İsrail savaş uçaklarının Kefr Killa beldesini bombaladığı aktarıldı.

09.07 Hizbullah, İsrail ordusuna bağlı 91. Tümen'in yeni karargâhına bir grup Kamikaze insansız hava aracıyla saldırdığını açıkladı.

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