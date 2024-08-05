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İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan: Siyonistlerin bu küstahlığı cevapsız kalmayacak

Hamas lideri İsmail Haniye’nin İran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, Orta Doğu'da gerilim daha da yükseldi. Suikastın Tahran'da gerçekleşme birçok soru işaretibi beraberinde getirirken, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Siyonistlerin (İsrail'in) bu küstahlığı cevapsız kalmayacak" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 01:07 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 01:07
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan: Siyonistlerin bu küstahlığı cevapsız kalmayacak

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İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile gerçekleştirdiği görüşmede, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye gerçekleştirilen suikasta yönelik, "Siyonistlerin (İsrail'in) bu küstahlığı cevapsız kalmayacak" dedi.



Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Orta Doğu'da artan gerilimi değerlendirmek üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da temaslarını sürdürüyor.



Bakan Safadi, ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin haince öldürülmesine değinen Pezeşkiyan, İran'ın misafirine yönelik bu suikastın uluslararası tüm yasalara aykırı olduğunu ve Siyonistlerin (İsrail'in) büyük bir hata yaptığını ifade etti. İran'ın tüm İslam ülkelerinden bu tür suçları şiddetle kınamalarını beklediğini belirten Pezeşkiyan, "Siyonistlerin bu küstahlığı cevapsız kalmayacak" dedi. Bazılarının hak ile batılın yerini değiştirmeye çalıştığını söyleyen Pezeşkiyan, "Özgürlük, demokrasi ve insan haklarının en büyük düşmanları, bir yandan dünya çapında terör eylemleri gerçekleştirmek için tüm bilimsel ve operasyonel güçlerini kullanarak korkunç suçlar işlerken, diğer yandan kendilerini özgürlük, demokrasi ve insan haklarını savunan ve bu ilkelere uymayan herkesi bu değerlerin düşmanı olarak gösterenlerdir" ifadelerini kullandı.

İran ve Ürdün arasındaki ilişkilerin genişletilmesine yönelik diplomatik heyetlerin müzakerelerinin daha hızlı bir şekilde sonuçlanmasını umduğunu söyleyen Pezeşkiyan, "Bu sayede iki İslam ülkesi birbirlerinin potansiyellerinden faydalanırken, bölge halkları da bu dostluktan ve yapıcı iş birliklerinden daha fazla yararlanacaktır" şeklinde konuştu.

"BU EYLEM, NETANYAHU'NUN BÖLGEDE ÇATIŞMALARI GENİŞLETME ÇABALARININ BİR PARÇASIDIR"

Bakan Safadi ise Ürdün'ün İran ile ilişkilerini genişletme ve derinleştirme çabasında olduğunu ve bölgedeki istikrar, güvenlik ve huzuru artırmak için ortak çalışmalara önem verdiğini söyledi. Ülkesinin Haniye suikastını kınadığını belirten Safadi, "Ürdün, İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik vahşi saldırılarını ilk günden itibaren güçlü bir şekilde kınamıştır. Bu eylem, Netanyahu'nun bölgede çatışmaları genişletme çabalarının bir parçasıdır" dedi.

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