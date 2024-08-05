İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan: Siyonistlerin bu küstahlığı cevapsız kalmayacak





Bakan Safadi, ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin haince öldürülmesine değinen Pezeşkiyan, İran'ın misafirine yönelik bu suikastın uluslararası tüm yasalara aykırı olduğunu ve Siyonistlerin (İsrail'in) büyük bir hata yaptığını ifade etti. İran'ın tüm İslam ülkelerinden bu tür suçları şiddetle kınamalarını beklediğini belirten Pezeşkiyan, "Siyonistlerin bu küstahlığı cevapsız kalmayacak" dedi. Bazılarının hak ile batılın yerini değiştirmeye çalıştığını söyleyen Pezeşkiyan, "Özgürlük, demokrasi ve insan haklarının en büyük düşmanları, bir yandan dünya çapında terör eylemleri gerçekleştirmek için tüm bilimsel ve operasyonel güçlerini kullanarak korkunç suçlar işlerken, diğer yandan kendilerini özgürlük, demokrasi ve insan haklarını savunan ve bu ilkelere uymayan herkesi bu değerlerin düşmanı olarak gösterenlerdir" ifadelerini kullandı.