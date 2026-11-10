Bulgaristan'da 70 araç yoğun sis nedeniyle birbirine girdi! 11 ölü ve 48 yaralı
Bulgaristan'da Sofya'yı Burgaz'a bağlayan Trakya Otoyolu'nda yoğun sis nedeniyle yaklaşık 70 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme kazada 11 kişi yaşamını yitirdi. 48 kişi yaralandı. Olay nedeniyle otoyol çift yönlü olarak ulaşıma kapatılırken bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücüleri uyarmak için "BG-ALERT" acil durum sistemi devreye sokuldu.
Sofya ile Burgaz'ı birbirine bağlayan Trakya Otoyolu'nda etkili olan yoğun sis, peş peşe yaşanan iki zincirleme kazaya yol açtı; felakette 11 kişi hayatını kaybederken 48 kişi de yaralandı.
İKİ AYRI ZİNCİRLEME KAZA
Ulusal basında yer alan haberlere göre, yerel saatle 07.00 sıralarında Trakya Otoyolu'nun Yambol kenti yakınlarındaki Zimnitsa Kavşağı çevresinde iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Bulgaristan'da 70 araç birbirine girdi: 11 ölü
11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, basına yaptığı açıklamada, kazalara yaklaşık 70 aracın karıştığını belirterek, 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin yaralandığını bildirdi.
Yaralıların ağırlıklı olarak Sliven ve Yambol'daki hastanelerde bulunduğunu kaydeden Radev, sağlık ekipleriyle donatılmış iki "Spartan" tipi kargo uçağının Yambol yakınlarındaki Bezmer Hava Üssü'ne konuşlandırıldığı bilgisini paylaştı.
Otomobil ve ağır vasıtaların karıştığı kazaların ardından otoyolun her iki yönde trafiğe kapatıldığı, polis ekiplerinin bölgede önlem aldığı belirtildi.
Yambol bölgesinde sürücüleri kazalar ve alternatif güzergahlar konusunda bilgilendirmek amacıyla "BG-ALERT" acil uyarı sisteminin devreye sokulduğu ifade edildi.
Yoğun sis hava tahliyesini güçleştirirken, Yambol yakınlarındaki Bezmer Hava Üssü ile Burgaz'a "Spartan" tipi askeri nakliye uçakları konuşlandırıldı. Bölgede 14 itfaiye ekibinin görev yaptığı bildirildi.
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