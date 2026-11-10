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Abu Dabi'de üçlü müzakere! Rusya, Ukrayna ve ABD masaya oturdu

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov, çatışmaların sona erdirilmesi ve barışın sağlanması amacıyla ABD, Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin katıldığı üçlü müzakerelerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de başladığını duyurdu. Öncesinde ABD ve Avrupalı heyetlerle bir araya geldiklerini belirten Umerov, kritik görüşmelerde temel gündem maddesinin savaşı sonlandıracak adımlar olduğunu açıkladı.

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Abu Dabi'de üçlü müzakere! Rusya, Ukrayna ve ABD masaya oturdu

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de ABD, Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla üçlü müzakerelerin başladığını bildirdi.

Ukrayna'da üçlü zirve. Fotoğraf: ReutersUkrayna'da üçlü zirve. Fotoğraf: Reuters

Umerov sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna konusundaki üçlü müzakerelerin BAE'de başladığını belirtti.

Ukrayna'da üçlü zirve. Fotoğraf: ReutersUkrayna'da üçlü zirve. Fotoğraf: Reuters

Abu Dabi'de önce ABD ve Avrupa'nın temsilcileriyle bir araya geldiklerini anımsatan Umerov, ardından üçlü müzakerelere geçtiklerini kaydederek, "Gündemde, çatışmaların sona erdirilmesi ve barışın sağlanması gibi temel konular yer alıyor." ifadesini kullandı.

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