Ukrayna'da üçlü zirve. Fotoğraf: Reuters

Abu Dabi'de önce ABD ve Avrupa'nın temsilcileriyle bir araya geldiklerini anımsatan Umerov, ardından üçlü müzakerelere geçtiklerini kaydederek, "Gündemde, çatışmaların sona erdirilmesi ve barışın sağlanması gibi temel konular yer alıyor." ifadesini kullandı.

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