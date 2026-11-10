Beyaz Saray kulisi: 5 günde kovulan Sözcü Katie Zacharia göreve dönmek istiyor
Ekim ayında yalnızca 5 gün görev yaptıktan sonra istifa eden eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü Katie Zacharia'nın, yeniden aynı göreve gelebilmek için Trump ve yakın çevresine ulaşmaya çalıştığı iddia edildi. Zacharia ise sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamada iddiaların "tamamen kurgu ve sahte" olduğunu belirterek eski işi için yeniden seçmelere katılmadığını öne sürdü.
Beyaz Saray'ın 5 günde istifası istenen Basın Sözcüsü Katie Zacharia'nın yeniden göreve dönmeye çalıştığı iddia edildi.
TRUMP'IN GÖZÜNE GİRMEYE ÇALIŞIYOR
New York Post gazetesinin Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Zacharia, yeniden ABD Başkanı Donald Trump'ın gözüne girmek için çalışıyor.
Zacharia'nın 3 Kasım'daki ara seçimler için sağ eğilimli bir televizyon kanalına katıldığına işaret eden kaynaklar, buradaki amacın Trump'ın Zacharia'yı görmesini sağlamak olduğunu vurguladı.
BİR ŞANS DAHA İSTEDİ
Öte yandan başka bir kaynak, Zacharia'nın Trump'ın yeni Özel Kalemi Stephen Miller'ın kendisine bir şans daha vermesi için de çaba sarf ettiğini aktardı.
Ekim ayında sadece 5 gün süren çalkantılı görev süresinin ardından Beyaz Saray Basın Sözcülüğü görevinden ayrılan Katie Zacharia, eski işini geri almak için yeniden "seçmelere katıldığı" yönünde çıkan iddiaları sert bir dille yalanladı.
ZACHARIA YALANLADI
Sosyal medya platformu X üzerinden ve basın kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda bu iddiaları, "DC kulislerinin uydurduğu yalanlar" olarak nitelendiren Zacharia, şu ifadeleri kullandı:
"Raporlar ve isimsiz kaynakların ardına sığınarak tamamen safsataları yayan medya kuruluşları, sahte haber makinesinin birer suç ortağıdır ve Amerikalıların medyaya artık güvenmemesinin en büyük sebebidir. Ben bu rol için yeniden seçmelere katılmıyorum."
Zacharia ayrıca TMZ'ye yaptığı ilk açıklamada da Başkan Donald Trump ile sadık ve harika bir ilişkisinin sürdüğünü, ancak söz konusu haberin "tamamen kurgu ve sahte" olduğunu vurguladı.
5 GÜNDE GÖREVDEN ALINDI
Katie Zacharia, Ekim ayında Beyaz Saray Basın Sözcülüğü görevine getirilmiş, ancak kameralar karşısındaki ilk brifinginin ardından hem Demokratlardan hem de Cumhuriyetçilerden gelen sert eleştiriler ve çalkantılı süreç sonucunda sadece 5 gün sonra görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.
Bu kısa görev süresi ABD siyasi tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçmişti. Zacharia'nın ayrılığının ardından Beyaz Saray basın sözcülüğü koltuğu boş kalmaya devam ederken Trump'ın bu pozisyon için UFC'nin başkanı Dana White'a teklif götürdüğü ancak White'ın bu teklifi reddettiği haberlere yansımıştı.