Zacharia'nın 3 Kasım'daki ara seçimler için sağ eğilimli bir televizyon kanalına katıldığına işaret eden kaynaklar, buradaki amacın Trump'ın Zacharia'yı görmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

New York Post gazetesinin Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Zacharia, yeniden ABD Başkanı Donald Trump'ın gözüne girmek için çalışıyor.

Katie Zacharia. Fotoğraf: Reuters

BİR ŞANS DAHA İSTEDİ

Öte yandan başka bir kaynak, Zacharia'nın Trump'ın yeni Özel Kalemi Stephen Miller'ın kendisine bir şans daha vermesi için de çaba sarf ettiğini aktardı.

Ekim ayında sadece 5 gün süren çalkantılı görev süresinin ardından Beyaz Saray Basın Sözcülüğü görevinden ayrılan Katie Zacharia, eski işini geri almak için yeniden "seçmelere katıldığı" yönünde çıkan iddiaları sert bir dille yalanladı.

ZACHARIA YALANLADI

Sosyal medya platformu X üzerinden ve basın kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda bu iddiaları, "DC kulislerinin uydurduğu yalanlar" olarak nitelendiren Zacharia, şu ifadeleri kullandı:

"Raporlar ve isimsiz kaynakların ardına sığınarak tamamen safsataları yayan medya kuruluşları, sahte haber makinesinin birer suç ortağıdır ve Amerikalıların medyaya artık güvenmemesinin en büyük sebebidir. Ben bu rol için yeniden seçmelere katılmıyorum."

Zacharia ayrıca TMZ'ye yaptığı ilk açıklamada da Başkan Donald Trump ile sadık ve harika bir ilişkisinin sürdüğünü, ancak söz konusu haberin "tamamen kurgu ve sahte" olduğunu vurguladı.