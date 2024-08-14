Brezilya’daki kazada korkunç detay! Tümörün çaresini arıyorlardı: 8 doktor aynı uçakta öldü! Kaza mı sabotaj mı?

Brezilya 'da Sao Paulo eyaletine bağlı Vinhedo şehrinde geçtiğimiz hafta 58 yolcu ve dört mürettebat taşıyan uçağın düşmesinin ardından kazada hayatını kaybedenler ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ederken kritik bir detay şüpheleri de beraberinde getirdi.

ENKAZA DÖNEN UÇAKTA SEKİZ DOKTOR

Bir sitenin içindeki evin bahçesine düşen uçakta 62 kişi hayatını kaybetti. Soruşturma devam ederken Parana Tıp Konseyi'nden yapılan açıklamada uçakta bulunan kişilerden sekizinin doktor olduğu belirtildi.

Sekiz doktorun her yıl onlarca Brezilyanın ölümüne yol açan bir hastalık ile ilgili çalışmalar için onkoloji konferansına gittiği ortaya çıktı. Doktorların kanser ve aşı çalışmaları için SBTMO 2024 konferansına gittiği belirtildi.

HAYATLARINI MESLEĞE ADAMIŞLARDI

Parana Valisi Ratinho Júnior, cuma günü Vinhedo'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hayat kurtarmaya alışkın insanlardı ve şimdi hayatlarını böylesine trajik koşullarda kaybettiler" dedi.

Kazada hayatını kaybeden doktorlardan biri olan Risso'nun kuzeni Stephany Albuquerque, gazetecilere verdiği röportajda Risso'nun çocukluktan beri doktor olmak istediğini söyledi ve hayatını bu mesleğe adadığını belirtti.

KAZA MI SABOTAJ MI?

10 kişinin son anda binemediği uçakta normal şartlarda yedi doktorun da olması gerektiği fakat bu kişilerin uçağa binmediği belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden Dr. Leo Ferreira'nın tümörlerle karşı bir tedavi bulduğunu iddia ettiği ortaya çıktı. Böylesine önemli bir konferansa giden ve kritik çalışmalar yapan sekiz doktorun da aynı uçakta hayatını kaybetmesi şüpheye yol açtı.