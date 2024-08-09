Brezilya’nın Vinhedo kentinde yolcu uçağı düştü! Onlarca kişi hayatını kaybetti! Kazanın nedeni neydi?

"ÖLÜM SARMALI" Yaşanan kazanın şeklinin, havacılık sektöründe "ölüm sarmalı" olarak adlandırıldığını belirten Aimer , "Bir kez ölüm sarmalına girdiğinizde bundan çıkmak çok zordur" ifadelerini kullandı.

Kazanın nedenine ilişkin ABD'li uzmandan çarpıcı bir açıklama geldi. ABD'de 40 yılı aşkın yolcu uçağı uçuşu deneyimi bulunan Kaptan Ross Aimer, İngiliz basınına konuştu. Aimer, korkunç kazanın motor arızası, uçuş kontrol arızası veya uçağın kanat parçası gibi kritik bir parçasının düşmesi nedeniyle düşmüş olabileceğini söyledi.

Brezilya basınında çıkan haberlerde, uçaktan sağ kurtulan olmadığı belirtildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın kendi ekseninde dönerek dikey şekilde düşmesi yer alıyor. Kaza yerine itfaiye ekiplerinin ulaştığı ve uçağın alev aldığı görüntülere yansıdı.

Aimer, kazanın en olası nedeninin uçağın düşük hızda durması olduğunu belirtti. Kanatlar üzerindeki hava akışının, yeterli kaldırma kuvvetini sağlayamayacak kadar yavaş olmasının bu kazaya neden olduğunu aktaran Aimer, "Bu, uçaklar çok yavaş hareket ettiğinde olur. Bunun olmasının üç nedeni vardır: Teknik bir arıza, aşırı türbülans, pilot hatası veya bir kuş gibi kanada çarpan bir şey.

O yükseklikte bir kuş olma ihtimali düşük olduğundan geriye sadece iki senaryo kalıyor. Kanat durduğunda ve alçaldığında ve motor kapandığı için güç olmadığında, uçak bir kanat kaldırma kuvveti üretirken diğerinin etrafında dönerek yere doğru uçtuğu bir sarmala girebilir." açıklamasında bulundu.