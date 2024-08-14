SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Yardım derneğinde uyuşturucu skandalı! Evsizlere dağıtılan şekerde yüksek dozda metamfetamin çıktı

Yeni Zelanda’da bir yardım derneği evsizlere uyuşturucu dağıttı. Evsizlere yardım eden derneğin dağıttığı şekerlerde “ölümcül dozda” metamfetamin bulunduğu ortaya çıktı. Yardım derneğinin skandal hatası, şekerleri yiyenlerin tükürmesi ile meydana çıktı. İşte, metamfetamin skandalı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 13:14 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 13:41
Yardım derneğinde uyuşturucu skandalı! Evsizlere dağıtılan şekerde yüksek dozda metamfetamin çıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeni Zelanda'nın Auckland bölgesinde bir yardım derneği büyük bir skandala imza attı.

EVSİZLERE YANLIŞLIKLA UYUŞTURUCU DAĞITTILAR

Evsizlere yardım eden dernek yanlışlıkla "ölümcül dozda" metamfetamin içeren şekerler dağıttı.

Auckland City Mission adlı hayır kurumu, uyuşturucu etken maddeli şeker skandalından sonra yaptığı açıklamada söz konusu yüksek dozda metamfetamin içeren şekerlerin kimliği bilinmeyen biri tarafından derneğe bağışlandığını duyurdu.

YİYENLERİN ÇOĞU TÜKÜRDÜ

Müfettiş Glenn Baldwin, yardım derneğinin dağıttığı şekerleri yiyenlerin çoğunun tadı kötü olduğu için tükürdüğünü belirtti. Bir kişinin ise şekerin tadından dolayı derneğe uyarıda bulunduğunu ve böylece konunun yetkililere bildirildiğini aktardı.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Baldwin, şekerin tadına bakan personel de dahil olmak üzere 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını ancak daha sonra taburcu edildiklerini belirtti.

UYUŞTURUCU VAKFINDAN AÇIKLAMA

Yeni Zelanda Uyuşturucu Vakfı sözcüsü Ben Birks Ang de vakıf tarafından yapılan testlerde, şekerlerin her birindeki metamfetamin miktarının olması gerekenin 300 katına kadar çıkabildiğini ve bunun ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Ang, uyuşturucuları şeker gibi ürünlere gizlemenin yaygın bir sınır ötesi kaçakçılık tekniği olduğunu, şekerlerin tanesinin değerinin 1000 Yeni Zelanda doları (yaklaşık 600 dolar) civarında olduğu için bunun bilinçli saldırıdan ziyade kazara yapıldığını düşündüklerini aktardı.

Son 6 hafta içinde bağışlanan şekerlerin, dağıtılan miktarı ve ne kadarının metamfetamin içerdiği ise henüz belli değil.

Söz konusu şekerleri üreten firma da yaptığı açıklamada, şirketin ürünlerde yasa dışı uyuşturucuların kullanılmasını asla kabul etmediğini, şekerlerin " (üretim sonrası) yanlış amaçla kullanılmış olabileceğini" duyurdu. Firma, yetkililerle iş birliği yapacaklarını da belirtti

Merkezi sinir sistemi üzerinde güçlü ve son derece bağımlılık yapıcı sentetik bir madde olan metamfetamin, genellikle beyaz, kokusuz, acı bir tadı olan kristalize bir toz şeklinde olup su veya alkolde kolayca çözünüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA