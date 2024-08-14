Başkan Erdoğan ‘Dünya 5’ten büyüktür’ demişti! Tarihi mesaj dünyaya ilham oldu: BM Genel Sekreteri Guterres’ten Afrika mesajı

BMGK oturumunda konuşan Guterres, Afrika'nın Konsey'deki temsiliyetine ilişkin açıklamasında Konsey'de Afrika'nın temsil edildiği bir reforma ihtiyaç duyulduğunu söyledi ve "1945'ten bu yana BMGK küresel barış ve güvenliğin temelini oluşturmaktadır ancak temelindeki çatlaklar göz ardı edilemeyecek kadar büyük hale gelmektedir." şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres , Afrika 'nın, küresel barış ve güvenlikteki rolünün önemini vurguladı ve BM Güvenlik Konseyinde ( BMGK ) daimi olarak temsil edilmemesinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

"KONSEY DÜNYAYA AYAK UYDURAMIYOR"

BMGK'nın "İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından tasarlandığını ve o dönemin güç yapılarını yansıttığını" söyleyen Guterres, 1945'ten beri dünyanın önemli ölçüde değiştiğini ve Konsey'in yapısının buna "ayak uyduramadığını" belirtti.

"AFRİKA'NIN DAİMİ OLARAK TEMSİL EDİLMEMESİNİ KABUL EDEMEYİZ"

Guterres, 1945'te, şu anki Afrika ülkelerinin çoğunun sömürge yönetimi altında olduğunu ve uluslararası konularda söz hakkının olmadığını belirtirken "Dünya'nın önde gelen barış ve güvenlik organında, 1 milyarı aşan nüfusa sahip bir kıta olan Afrika'nın daimi olarak temsil edilmemesini kabul edemeyiz." dedi.

Guterres Afrika'nın küresel barış ve güvenlikteki rolünün önemine dikkat çekti ve "Afrika, Güvenlik Konseyi'nden uluslararası finans kuruluşlarına kadar küresel yönetişim yapılarında yeterince temsil edilmemekle birlikte, bu yapıların ele almak üzere tasarlandığı zorluklarda fazlasıyla temsil edilmektedir." dedi.