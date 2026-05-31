Fransa'da "final" savaşı: Maç bitti kargaşa başladı | 416 gözaltı, 7 polis yaralı
Paris Saint-Germain’in UEFA Şampiyonlar Ligi finalini kazanması Fransa sokaklarında kaosa neden oldu. Şanzelize Caddesi üzerinde toplanan binlerce taraftarın başlattığı kutlamalar polisle çatışmaya evrildi. Güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Olaylar sırasında 6 araç kundaklandı, iş yerleri zarar gördü, toplu taşıma seferleri durduruldu. İçişleri Bakanı Laurent Nunez ülke genelinde 416 eylemcinin yakalandığını duyurdu.
Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Puskas Arena ev sahipliğinde dün akşam gerçekleşen final mücadelesinde Fransız PSG, İngiliz temsilcisi Arsenal takımını mağlup etti. Şampiyonluk düdüğünün çalmasıyla birlikte başkent Paris sokaklarındaki Şanzelize Caddesi binlerce taraftarın akınına uğradı. Ülke genelindeki birçok kente yayılan coşkulu kutlamalar, ilerleyen saatlerde yerini şiddet eylemlerine bıraktı.Şampiyonlar Ligi finali sonrası Fransa ayakta: Araçlar ateşe verildi, dükkanlar yağmalandı
ŞİŞEDE DURDUĞU GİBİ DURMADI
Alkollü olduğu değerlendiren taraftarlar ile polis ekipleri arasında başlayan gerginlik kısa sürede şiddetli çatışmalara dönüştü.
Taşkınlık çıkaran gruplar güvenlik güçlerine havai fişek ve meşalelerle saldırdı.
Sokak aralarındaki araçlar ateşe verilirken, çok sayıda mağaza ile iş yerinin camları kırıldı.
Şehrin farklı noktalarında seyir halindeki araçlar hedef alındı, araç içindeki sivillere yönelik saldırılar gerçekleşti.
TÜRKİYE'DE OLSA 'ORANTISIZ ŞİDDET' DERLERDİ
Emniyet güçleri kontrolden çıkan kalabalığı dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.
BİLANÇO AĞIR
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ülke genelinde yayılan şiddet olaylarının bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Nunez, çıkan arbedelerde 7 polisin yaralandığını bildirdi.
Olaylara karışan 280 zanlı Paris sınırlarında olmak üzere toplam 416 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
ARAÇLARDA AĞIR HASAR SEFERLERDE DURAKSAMA
Olaylar sırasında 6 araç, 2 iş yeri ve 1 otobüs durağının ağır hasar gördüğü saptandı.
Yaşanan kaos nedeniyle otobüs, tren ve demiryolu hatlarındaki seferler geçici süreyle durduruldu.
MUĞLA'YI DA KARIŞTIRDILAR
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'nin Arsenal'ı penaltılarla yenerek şampiyonluğa ulaşması, Muğla'nın Fethiye ilçesinde taraftar kavgasına yol açtı.
Maçı izleyen iki takımın destekçileri arasında maç sonu başlayan sözlü atışma, saniyeler içinde fiziksel arbedeye dönüştü.
Turistik ilçenin sokaklarında yaşanan gerginlik, çevredeki vatandaşların ve diğer futbolseverlerin araya girmesiyle yatıştırıldı.