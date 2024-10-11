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Joe Biden ile Olaf Scholz’dan Ukrayna adımı

Ukrayna Savaşı’nda iki buçuk yıl geride kalırken ABD Başkanı Joe Biden ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna konusunda telefon görüşmesi yaptı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Biden, Rusya'ya karşı Ukrayna'nın savunmasını desteklemek dahil jeopolitik öncelikler konusunda Almanya ile iş birliğini sürdürme niyetini dile getirdi.

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 09:35 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 09:35
Joe Biden ile Olaf Scholz’dan Ukrayna adımı

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Ukrayna Savaşı'nda iki buçuk yıldan uzun bir süre geride kalırken ABD Başkanı Joe Biden ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ukrayna konusunda telefon görüşmesi yaptı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AFPAlmanya Başbakanı Olaf Scholz, AFP

BIDEN İLE SCOLZ'DEN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Almanya Başbakanı Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Biden, ABD-Almanya ilişkilerinin gücünün altını çizdi.

Biden, Rusya'ya karşı Ukrayna'nın savunmasını desteklemek dahil jeopolitik öncelikler konusunda Almanya ile iş birliğini sürdürme niyetini dile getirdi.

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