BM ve kilit organları New York’tan İstanbul'a mı taşınacak?

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi ve 5 kilit organının ABD'den taşınacağı söyleniyor. BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD’nin mali baskısı ve siyasi müdahaleleri altında, BM ve kilit organlarının New York’tan İstanbul dahil olmak üzere diğer dünya şehirlerine taşınıp taşınamayacağını görüştüklerini söyledi.

BM ve kilit organları New York'tan İstanbul'a mı taşınacak?

Birleşmiş Milletler ve kilit organlarının New York'tan taşınması gündemde.

Konuya ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric'den çarpıcı bir açıklama geldi.

Dujarric, ABD'nin mali baskısı ve siyasi müdahaleleri altında, BM ve kilit organlarının New York'tan İstanbul dahil olmak üzere diğer dünya şehirlerine taşınıp taşınamayacağını görüştüklerini söyledi.

BM yetkilisi Dujarric İstanbul ve diğer seçeneklerin değerlendirildiğini söyledi

BM yetkilisi Dujarric, TRT World'ün BM'nin taşınabileceği şehrin İstanbul olup olmayacağına dair bir soruya "İstanbul halihazırda çeşitli BM örgütlerinin bölgesel merkezlerine ev sahipliği yapıyor, bu nedenle bunu sürekli değerlendiriyoruz" yanıtını verdi.

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi ve 5 kilit organının ABD'den taşınacağı söyleniyor

Bilindiği üzere BM'nin 5 organı (Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi, Mütevelli Heyeti ve BM Sekretaryası) New York'taki BM Genel Merkezi'nde bulunuyor.

Altıncı organ Uluslararası Adalet Divanı Hollanda Lahey'de faaliyet gösteriyor.

