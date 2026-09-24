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İsrail destekçisi dev marka havlu attı! Starbucks 250 şubesine kilit vuruyor

Dünyanın önde gelen kahve zincirlerinden Starbucks, Kuzey Amerika’daki mağaza ağında küçülmeye gidiyor. Şirketin aldığı kararla yüzlerce şubenin faaliyetinin sona erdirilmesi planlanırken, kapanışların 18 bini aşkın mağazalık ağın yaklaşık yüzde 1’ini etkileyeceği belirtildi.

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İsrail destekçisi dev marka havlu attı! Starbucks 250 şubesine kilit vuruyor

İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle dünya çapında geniş çaplı boykot kampanyasının hedeflerinden biri haline gelen ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, Kuzey Amerika pazarında yaklaşık 250 mağazasını kapatma kararı aldığını duyurdu.

Starbucks, Kuzey Amerika’da yaklaşık 250 mağazasını kapatacak. (Foto: Sosyal medya)Starbucks, Kuzey Amerika’da yaklaşık 250 mağazasını kapatacak. (Foto: Sosyal medya)

Şirket cephesinden yapılan resmi açıklamada doğrudan boykotlara değinilmedi.

Starbucks Operasyon Direktörü Mike Grams tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Amerika'daki kahve mağazalarının dikkatle değerlendirildiği ve müşteriler ile çalışanlara istenen deneyimin istikrarlı biçimde sunulamayacağı ya da kabul edilebilir finansal performansa ulaşma yolunun bulunmadığı lokasyonların belirlendiği belirtildi.

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Açıklamada, bu kapsamda, bu hafta ilerleyen günlerde yaklaşık 250 kahve mağazasının kapatılacağı ve bu sayının Kuzey Amerika'daki 18 binden fazla kahve mağazasının yaklaşık yüzde 1'ine karşılık geldiği kaydedildi.

Şirketin portföyünü yönetmesinin bir parçası olarak her yıl bazı kahve mağazalarının kapatıldığı, bazılarının ise açıldığı belirtilen açıklamada, Kuzey Amerika'da büyüme taahhüdünün sürdüğü bildirildi.

Kapatılacak şubelerin, bölgedeki toplam mağaza ağının yaklaşık yüzde 1’ini oluşturduğu belirtildi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Kapatılacak şubelerin, bölgedeki toplam mağaza ağının yaklaşık yüzde 1’ini oluşturduğu belirtildi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Açıklamada, "Herhangi bir kahve mağazasını kapatmak zor bir karardır ve bugünkü haberin bundan etkilenecek çalışanlar, müşteriler ve topluluklar için zor olacağını biliyoruz." ifadesi yer aldı.

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