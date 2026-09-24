İnsanlar için onaylanmış bir Batı Nil virüsü aşısı bulunmuyor ve ağır vakalarda destek tedavisi uygulanıyor.

Virüs, kuş-sivrisinek-kuş döngüsüyle yayılıyor ve Culex cinsi sivrisinekler başlıca taşıyıcılar olarak biliniyor.

Türkiye'de Batı Nil virüsü 2010'dan beri biliniyor ve 2024'te 6 vaka bildirildi; ancak Yunanistan'daki artış Türkiye'de salgın bulunduğunu göstermiyor.

Yunanistan'da toplam vaka sayısı 396'ya, can kaybı ise 36'ya ulaştı ve hayatını kaybedenler 61-92 yaş aralığındaydı.

Risk, enfekte kuşların, virüsü taşıyabilen sivrisineklerin ve uygun çevre koşullarının bir araya gelmesiyle yükseliyor.

Ancak Yunanistan'daki vaka artışı, Türkiye'de salgın bulunduğunu göstermiyor. Hastalık gündelik temasla bulaşmadığı için sınır komşuluğu veya seyahat de tek başına belirleyici sayılmıyor.

Türkiye'nin kuş göç yolları üzerinde bulunması, Culex cinsi sivrisineklerin varlığı, uygun iklim ve ekolojik koşullar ile sivrisinek sezonunun uzaması virüsün dolaşımı açısından risk oluşturuyor.

2024'te yapılan resmi açıklamada o yıl 6 vaka bildirildi.

Batı Nil virüsü Türkiye için yeni veya yalnızca komşu ülkeden gelebilecek bir hastalık değil. Enfeksiyon Türkiye'de 2010'dan bu yana biliniyor.

Vakaların büyük bölümü belirtisiz seyrederken ileri yaşta risk yükseliyor. | Görsel: Depo Photos

ATİNA ÇEVRESİNDE YOĞUNLAŞTI

Ağustos sonu ve eylül başında açıklanan tabloya göre vakalar, özellikle Atina'yı da içine alan Attika bölgesinde yoğunlaşmıştı. Ülkede sivrisinekle mücadele ve ilaçlama çalışmaları bu nedenle genişletildi.

Sıcak geçen kış, yağışların ardından oluşan durgun su birikintileri ve sivrisinek nüfusundaki artış, yükselişi açıklayabilecek etkenler arasında gösteriliyor.

İklim koşullarındaki değişim, sıcaklıkların yükselmesi ve sıcak mevsimin uzaması da sivrisineklerin daha uzun süre aktif kalmasına zemin hazırlayabiliyor.

Anadolu Ajansının (AA) aktardığı verilere göre, 11-17 Eylül döneminde 46 yeni vaka belirlenmişti. Toplam vaka sayısı 370'e, can kaybı 33'e çıkmıştı.

Virüsün doğadaki dolaşımında göçmen kuşların önemli bir yeri bulunuyor. Karga, kuzgun ve saksağan gibi şehirlerde de görülebilen kuşlar, enfekte sivrisineklerle birlikte virüsün farklı bölgelere taşınmasında rol oynayabiliyor.

HASTALIK NASIL BULAŞIYOR?

Virüsün doğal döngüsü kuş-sivrisinek-kuş şeklinde ilerliyor. Başlıca taşıyıcıları Culex cinsi sivrisinekler oluşturuyor.

İnsanlar ve atlar, virüsü taşıyan sivrisineğin ısırmasıyla enfekte olabiliyor. Ancak insanlar genellikle bulaş zincirini sürdüren ana kaynak sayılmıyor.

Hastalık tokalaşma, sarılma, öksürme veya hapşırma gibi gündelik temaslarla doğrudan insandan insana geçmiyor. Çok seyrek olarak kan ve organ nakliyle ya da gebelik ve emzirme bağlantılı bulaş görülebiliyor.

BELİRTİ VERMEYENLER ÇOĞUNLUKTA

VAKALARIN YAKLAŞIK DAĞILIMI ≈%80 Belirti görülmüyor ≈%20 Hafif belirtiler gelişiyor ≈%0,5-1 Ağır nörolojik hastalık gelişiyor

Belirti görülen kişilerde sivrisinek ısırığından 2 ila 14 gün sonra ateş, baş ve kas ağrısı, halsizlik, bulantı, kusma ve zaman zaman döküntü ortaya çıkabiliyor.

Vakaların küçük bir bölümünde menenjit, ensefalit veya gevşek felç gibi ağır sinir sistemi hastalıkları gelişebiliyor.

İleri yaştakiler ile bağışıklığı baskılanmış kişilerde ağır seyir riski artıyor. Kanser, diyabet, hipertansiyon ve böbrek yetmezliği bulunanlar ile organ nakli yapılan kişiler de riskli gruplar arasında yer alıyor.

Yunanistan'da yaşamını yitirenlerin 61-92 yaş aralığında olması, ağır seyir riskinin ileri yaşlarda arttığı yönündeki tıbbi tabloyla örtüşüyor.