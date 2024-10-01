BM Güvenlik Konseyi’nden acil toplantı kararı: Lübnan ve İsrail’deki gelişmeler ele alınacak!

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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırıma imza atan İsrail, Lübnan'ı işgal etmek için kara harekatına başladı. İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e 200'den fazla balistik füzeler ateşlediğini duyururken, Tel Aviv ve birçok kentte sirenler çaldı.