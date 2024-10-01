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BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı kararı: Lübnan ve İsrail'deki gelişmeler ele alınacak!

İsrail ordusu Lübnan’da kara saldırısına başladı. Bölgede gerilim tırmanmaya devam ederken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Lübnan ve İsrail'deki gelişmeleri ele almak üzere acil oturumla toplanacağı bildirildi.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 23:42 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 23:45
BM Güvenlik Konseyi’nden acil toplantı kararı: Lübnan ve İsrail’deki gelişmeler ele alınacak!

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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırıma imza atan İsrail, Lübnan'ı işgal etmek için kara harekatına başladı. İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e 200'den fazla balistik füzeler ateşlediğini duyururken, Tel Aviv ve birçok kentte sirenler çaldı.

BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı kararı: Lübnan ve İsrail'deki gelişmeler ele alınacak. (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı kararı: Lübnan ve İsrail'deki gelişmeler ele alınacak. (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

İran'dan yapılan açıklamada saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

BM GÜVENLİK KONSEYİ'NDEN ACİL TOPLANTI
Bugün BMGK dönem başkanlığını devralan İsviçre Daimi Temsilciliği, oturuma ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, BMGK acil oturumunun 2 Ekim'de TSİ 17.00'da gerçekleşeceği ifade edildi.

BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı kararı: Lübnan ve İsrail'deki gelişmeler ele alınacak. (AA)BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı kararı: Lübnan ve İsrail'deki gelişmeler ele alınacak. (AA)

Oturumun önce açık, daha sonra üye ülkeler arasında istişareler için kapalı formatta geçeceği belirtildi. Acil oturum, Fransa tarafından talep edildi.

BMGK, Lübnan'daki durumu acil oturumla ele almak için 20 ve 24 Eylül'de de toplanmıştı.

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