Dışişleri Bakanlığı: Dost Nepal halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz

"Nepal'de son günlerde meydana gelen aşırı yağışlar ve sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıpları ve ağır hasar nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Dost Nepal halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Güney Asya ülkesi Nepal 'in başkenti Katmandu ve çevresinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye yükseldi.

Nepal'de yaşanan sel felaketi ve toprak kaymaları (İHA)



Polis, sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybeden kişi sayısının 217'ye yükseldiğini, 143 kişinin yaralandığını açıkladı. Bölgede kayıp 28 kişi için yürütülen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ülkede her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları can ve mal kayıplarına yol açıyor.