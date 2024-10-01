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Füze parçasının isabet ettiği Gazzeli hayatını kaybetti

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde iddiaya göre İran'ın ateşlediği füzelerden birine ait şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu Gazzeli bir işçi hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 23:55 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 00:52
Füze parçasının isabet ettiği Gazzeli hayatını kaybetti

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Siyonistler tarafından işgal altında tutulan Batı Şeria'nın Eriha kentinde iddiaya göre İran'ın ateşlediği füzelerden birine ait şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu Gazzeli bir işçi hayatını kaybetti.

Füze parçası Filistinliyi öldürdü

Açıklama Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapıldı. Eriha'da düşen füze parçaları nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini, bölgede hasar meydana geldiği belirtildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, söz konusu kişinin İran'dan atılan füzeler nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi.

Düşen füze parçası Filistinliyi hayattan kopardı (Sosyal medya)Düşen füze parçası Filistinliyi hayattan kopardı (Sosyal medya)

OLAN YİNE GAZZELİ MASUMA OLDU
Açıklamada, ölen kişinin Gazze Şeridi'nin Cibaliya beldesinden 37 yaşındaki Samih Aseli olduğu ve Batı Şeria'ya ne zaman geldiğinin bilinmediği kaydedildi. Olaya ilişkin sosyal medya görüntüler paylaşıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

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