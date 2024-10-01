Füze parçasının isabet ettiği Gazzeli hayatını kaybetti

Siyonistler tarafından işgal altında tutulan Batı Şeria'nın Eriha kentinde iddiaya göre İran'ın ateşlediği füzelerden birine ait şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu Gazzeli bir işçi hayatını kaybetti.

Açıklama Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapıldı. Eriha'da düşen füze parçaları nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini, bölgede hasar meydana geldiği belirtildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, söz konusu kişinin İran'dan atılan füzeler nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi.