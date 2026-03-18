ABD, İran'da yaklaşık 200 savaş uçağını saldırı görevlerine gönderdi. Maliyet sorunları ve gecikmelerin ardından F-35 Lightning II, ABD güçleri tarafından ilk kez geniş çaplı olarak muharebede kullanılıyor.

Uzmanlar, Tahran'ın geliştirdiği sistemlerin maliyetinin, onları durdurmak için kullanılan savunma füzelerinin (Patriot vb.) çok altında kaldığına dikkat çekiyor. Bu durum, Batılı güçler için sadece askeri değil, aynı zamanda devasa bir ekonomik yıpratma savaşı anlamına geliyor.

Radara yakalanmayan, sürü halinde hareket edebilen ve hedefini nokta atışı vurabilen kamikaze dronlar bölgedeki Amerikan üslerinden petrol tesislerine kadar her noktayı açık hedef haline getirdi.

B-2 Spirit bombardıman uçakları, uzun menzilli ve radar tarafından tespit edilmesi zor (stealth) hava araçlarılar ve 40.000 pounda (yaklaşık 18 ton) kadar hassas güdümlü bomba taşıyabiliyorlar.

Daha büyük uçakların bazıları yakıt ikmali ya da gözetleme amacıyla kullanılıyor. Bir diğer büyük uçak ise "Bone" lakaplı B-1B Lancer. Bu uçak 75.000 pounda (yaklaşık 34 ton) kadar farklı mühimmat ve görev ekipmanı taşıyabiliyor ve 24 adede kadar seyir füzesi barındırabiliyor.

İlk kez kullanılan sistemlerden biri ise tek yönlü saldırı (kamikaze) İHA'sı olan FLM-136 LUCAS. Bu drone, tasarım ve kullanım açısından İran'ın Şahid-136 İHA'larına oldukça benziyor.

ABD'nin insansız hava araçları arasında, yer kontrol istasyonundan bir pilot tarafından yönetilen MQ-9 Reaper'lar da bulunuyor.

İran'dan İsrail'e atılan füzeler

TAHRAN YÜZLERCE FÜZE VE İHA FIRLATTI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasının ardından Tahran, İsrail'e ve Washington'la müttefik Körfez ülkelerine yüzlerce füze ve 1.000'den fazla İHA fırlattı.

Hava savunmalarını aşmak için çok sayıda dron aynı anda gönderiliyor. Buna karşılık drone'ların üretimi oldukça ucuz. Tahminlere göre bir Şahid-136 maliyeti 20 bin ila 50 bin dolar arasında değişiyor.

115 İRAN DRONU FİYATINA BİR PATRIOT

Bir Patriot missile system önleme füzesinin maliyeti 4 milyon dolar. Bu bütçe, tanesi yaklaşık 35 bin dolar olan 115 tek yönlü dron üretmeye yeter.

Reuters'a göre çatışmanın sadece ilk haftasında İran, 1.000'den fazla drone fırlattı ve aylık yaklaşık 10.000 drone üretme kapasitesine sahip olduğu tahmin ediliyor.

Son yıllarda savaş teknolojisi hızla evrim geçirdi; bu değişim, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü savaşta net bir şekilde görüldü. Başlangıçta tank ve topçu ile yürütülen bir çatışma, giderek bir drone savaşına dönüştü. Geleneksel zırh ve uçaklarda üstünlüğü kaybeden Ukrayna, keşif ve saldırı için ucuz insansız sistemlere yöneldi. Dronların Rus kayıplarının yaklaşık %70'inden sorumlu olduğu tahmin ediliyor; bu sayede saldırılar uzaktan yapılabiliyor ve pilotlar ile mürettebatın riski azalıyor.



Amerika'nın en güçlü uçakları yüksek eğitimli ekipler gerektiriyor. Örneğin, iki kişilik bir F-15 için pilotların yıllarca süren ve yüksek maliyetli eğitim alması gerekiyor. Bu uçaklardan biri düşerse, ABD sadece uçağı değil, muhtemelen içinde bulunan mürettebatı da kaybediyor.

Buna karşılık, düşük maliyetli dronlar uzaktan pilotlanıyor. Drone imha olsa bile operatör zarar görmüyor ve yenisinin maliyeti on binlerce dolar seviyesinde kalıyor.

Bu dengesizlik stratejik bir sorun haline geldi. Saldırmak ucuzlarken, savunmanın göreli maliyeti hızla yükseldi; ABD ve müttefikleri, raflardan temin edilmiş bileşenlerle üretilmiş ucuz dronları yok etmek için milyonlarca dolarlık önleme füzeleri atmak zorunda kalıyor.