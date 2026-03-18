Seçim sürecini tüm savaşları bitirme vaadiyle geçiren ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'daki ilk yılını pek çok ülkeye yönelik tehditlerle geçirdi ve 2026'nın ilk günlerinden itibaren ise fiilen saldırılara başladı.
VENEZUELA, İRAN, KÜBA...
Venezuela ve ardından İran derken ABD basını Trump'ın yeni hedefinin ise Küba olduğunu belirtiyor.
Trump son bir haftada Küba'yı ele geçirme tehditlerini tırmandırdı ve Oval Ofis'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada"Küba'yı ele geçirme onuruna erişeceğime inanıyorum."dedi.
Bir muhabirin açıklama istemesi üzerine Trump "Küba'yı bir şekilde ele geçirmek, evet. Küba'yı ele geçirmek yani onu özgür bıraksam da alsam da, doğrusunu söylemek gerekirse, onunla istediğim her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
4 AYDA ÜÇÜNCÜ HÜKÜMET DEVİRME GİRİŞİMİ
ABD gazetesi The New York Times, Trump'ın açıklamalarının yılın ilk çeyreği bitmeden yabancı bir hükümeti devirmek için art arda üçüncü bir girişimde bulunmaya hazırlandığına dikkat çekti.
Pazar günü Air Force One uçağında yaptığı açıklamada "Küba'yı elimde tutuyorum. Yakında bir anlaşma yapacağız ya da ne gerekiyorsa yapacağız. Küba'dan önce İran'ı halledeceğiz"dedi.
Ocak ayından bu yana, ABD Küba'ya fiilen bir petrol ablukası uyguladı ve adaya petrol sağlayan diğer ülkeleri tehdit etti, hatta askeri harekata bile başvurdu. Geçtiğimiz ay, ABD Sahil Güvenlik gemisi, Kolombiya'dan Küba'ya giden ham petrol dolu bir tankeri durdurdu.
Küba'da Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel geçen hafta yaptığı ulusal konuşmada, Küba'nın ABD ile görüşmelerde bulunduğunu ve yakında ekonomisini açmaya başlayacağını ilk kez kabul etti.
KÜBA'DA ENERJİ KRİZİ
Küba ABD'nin uyguladığı petrol ablukası nedeniyle ada genelinde elektrik kesintisine yol açan derinleşen bir enerji kriziyle karşı karşıya kalıyor.
Küba'nın enerji krizi, ABD'nin Venezuela lideri Nicolás Maduro'yu Caracas'ta kaçırdığı saldırının ardından daha da kötüleşti ve Trump yönetimi, adaya yakıt sağlayan ülkelere gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu. Bu da arzı daha da daralttı.
Bu durum Küba'nın ana petrol tedarikçisini sekteye uğrattı, pazartesi günü ülke çapında elektrik kesintisine neden oldu ve gösterilere yol açtı.
YENİ BİR CASTRO YÖNETİMİ İDDİASI
Axios ise Trump'ın olası bir saldırıdan sonra Küba'da da Venezuela'da olduğu gibi bazı rejim yetkililerini iktidarda bırakabileceğini belirtiyor. Axios bu durumun Küba'da bir başka Castro'nun iktidara gelmesiyle sonuçlanabileceğini belirtiyor.
Axios geçtiğimiz ay ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, eski lider Raúl Castro'nun torunu ve merhum Küba Komünist Partisi kurucusu ve lideri Fidel Castro'nun yeğeni olan Raúl Guillermo Rodríguez Castro ile gizli görüşmeler yaptığını bildirmişti.
Raúl Guillermo Rodríguez Castro, Küba'nın güçlü ailesinin, Fidel Castro'nun gerilla güçlerinin 1959'da Batista rejimini devirmesinden bu yana adanın tek Castro dışı lideri olan Díaz-Canel'in potansiyel halefleri olarak ortaya çıkan üç üyesinden biri.