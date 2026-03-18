İNGİLTERE'DE MENENJİT SALGINI YAYILIYOR

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansından (UKHSA) yapılan açıklamada, dün yerel saatle 17.00 itibarıyla bölgedeki menenjit vaka sayısının 15'ten 20'ye çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, vakalardan 9'unun laboratuvarda doğrulandığı, 11'inin ise inceleme altında bulunduğu kaydedildi. Ayrıca, doğrulanan vakalardan 6'sının "invaziv meningokok" hastalığının en yaygın türü olan MenB (menenjit B) kaynaklı olduğu aktarıldı.

Uzmanlar, bu kadar kısa sürede bu sayıda vakanın ortaya çıkmasının daha önce görülmemiş bir durum olduğuna dikkati çekti.

UKHSA'dan yetkili Susan Hopkins, durumun muhtemelen "süper bulaşma olayı" olduğunu belirterek,"Bu durum üniversitelerdeki yurtlarda devam eden bir yayılmaya işaret ediyor. Bunun etrafında bazı partiler düzenlenmiş olabilir ve çok sayıda sosyal etkileşim yaşanmış olabilir." değerlendirmesinde bulundu.