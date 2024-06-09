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Kassam Tugayları’nın videosu ile tanınıyordu! İsrailli esir Noa Argamani anlattı: Soykırım ordusu rehin tutulduğumuz evi bombaladı

İsrailli esir, Gazze’den çıkarıldıktan sonra Israel Hayom gazetesine konuştu. 15 Ocak’ta Kassam Tugayları’nın paylaştığı bir video ile tanınan Noa Argamani isimli İsrailli esir, Kassam Tugaylarının servis ettiği videoda söylediklerini Gazze’den çıkınca da anlattı. Yanındaki iki esirin İsrail bombardımanında hayatını kaybettiğini söyleyen Argamani, "İsrail ordusu daha önce rehin tutulduğumuz evi bombaladı ve orada 2 İsrailli hayatını kaybetti. Füzenin evi vurduğunu gördüm. Öleceğimden emindim ama hayatta kaldım." dedi.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 17:07 Güncelleme 09 Haziran 2024, 17:27
Kassam Tugayları’nın videosu ile tanınıyordu! İsrailli esir Noa Argamani anlattı: Soykırım ordusu rehin tutulduğumuz evi bombaladı

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İsrail ordusunun Gazze'de 274 Filistinli sivili katlederek kurtardığı İsrailli esir Noa Argamani, soykırım ordusunun katliamlarını anlattı. Ocak ayında Kassam Tugaylarının paylaştığı bir videoda yanında tutulan İsrailli esirlerin soykırım ordusunun bombardımanında hayatını kaybettiğini söyleyen Argamani, Gazze'den çıktıktan sonra da yaşananları aynı şekilde anlattı.

7 Ekim'den bu yana Hamas tarafından Gazze'de esir tutulan ve İsrail'in hedef şaşırtmak için Nuseyrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda Filistinli sivili katlederek kurtardığı İsrailli esir Noa Argamani Israel Hayom'a konuştu.

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KASSAM TUGAYLARI ONUN VIDEOSUNU PAYLAŞMIŞTI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, 15 Ocak'ta üç İsrailli esirin videosunu paylaşarak "Ne düşünüyorsun? Hepsi öldürüldü? Kimisi öldü kimisi yaralandı? Hala hayattalar? Bu gece size onların akıbetini bildireceğiz." ifadeleriyle yeni bir videonun geleceğini duyurmuş ve soykırımcı İsrail hükümetinin İsraillilere yalan söylediğini belirtmişti.

Kassam Tugaylarının paylaştığı ikinci videoda esirlerin akıbeti belli olurken soykırımcı İsrail ile PR ajansı gibi çalışan ABD ve İngiliz basınının kara propagandası bir kez daha patlamıştı. Videoda konuşan İsrailli esir Noa Argamani, diğer iki esirin İsrail bombardımanında öldüğünü açıklamıştı.

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GAZZE'DE NE SÖYLEDİYSE İSRAİL'DE DE AYNILARINI SÖYLEDİ

Argamani, Gazze'den çıktıktan sonra da İsrail ile ilgili aynı ifadeleri kullandı. İsrail ordusunun Gazze'de daha önce kaldığı bir yeri bombaladığını ve yanında bulunan "Yossi Sharaabi" ve "Itay Versky"nin öldüğünü bir kez daha anlattı.

"İSRAİL ORDUSU REHİN TUTULDUĞUMUZ EVİ BOMBALADI"

İsrail'in dün Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği ve 274 Filistinliyi öldürdüğü saldırılar sonucu serbest kalan Gazze'deki İsrailli esirlerden Noa Argamani, Gazze'den çıkarılmasından bir gün sonra Israel Hayom gazetesine yaptığı açıklamada "İsrail ordusu daha önce rehin tutulduğumuz evi bombaladı ve orada 2 İsrailli hayatını kaybetti. Füzenin evi vurduğunu gördüm. Öleceğimden emindim ama hayatta kaldım." dedi.

Argamani, Hamas üyelerinin, zaman zaman hava alması için "geleneksel Arap kadın kıyafetleriyle" kendisini kamufle ederek dışarı çıkardığını ve evlerin arasında gezmesine müsaade ettiğini anlattı.

İsrail ordusu, dün, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 274 Filistinlinin öldüğü, en az 400 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

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